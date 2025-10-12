Цены на зарядные станции и генераторы выросли более чем на 30%: налоговая вмешалась в ситуацию

После российских атак и масштабных отключений света украинцы массово скупают генераторы, зарядные станции и павербанки. Из-за повышенного спроса цены на технику для резервного питания выросли до 30% за неделю. Налоговая уже вмешалась в ситуацию – фиксирует спекуляции, "серые" продажи и проверяет корректность формирования цен.

Об этом говорится в заявлении и.о. председателя ГНС (Государственная налоговая служба) Леси Карнаух. Во многих регионах, в том числе и в Киеве, из-за российских ударов люди оставались без света и воды по 12-18 часов. На фоне этого украинцы бросились массово скупать генераторы, зарядные станции и павербанки, что вызвало резкий рост цен на технику для резервного питания.

По словам Карнаух, спрос на устройства резервного питания вырос настолько быстро, что оптовики начали повышать цены буквально каждый час. В течение последней недели стоимость некоторых моделей увеличилась до 30%.

"В то время, как люди сидели без электричества и воды по 12-18 часов, а энергетики делают все, чтобы вернуть свет в наши дома, некоторые решили подзаработать . Мы уже фиксируем факты стремительного повышения цен, в некоторых случаях на одну и ту же зарядную станцию цена выросла более чем на 2 тысячи гривен в течение двух часов", – отметила руководительница ГНС.

Карнаух подчеркнула, что в основном цены повышали оптовые поставщики, которые реагировали на рост спроса со стороны розничной торговли. Она назвала такое поведение спекуляцией на человеческой потребности, когда продавцы сознательно пользуются ситуацией, понимая, что украинцы в условиях отключений будут вынуждены переплачивать.

Чиновница напомнила, что на днях встречалась с представителями крупных торговых сетей, которые работают на рынке электроники и бытовой техники. Во время встречи речь шла о прозрачности бизнеса, равных правилах игры и ответственности перед обществом, однако не все компании, по ее словам, придерживались этих принципов в критический момент.

"Прозрачные правила работы для всех – это в том числе о человечности и честности. К сожалению, достойно пройти испытание блэкаутом хватает совести не всем", – подчеркнула она.

Кроме спекуляций, налоговая служба фиксирует и случаи "серых" продаж техники, когда продавцы избегают регистрации расчетных операций или занижают стоимость товара. ГНС уже усилила контроль за кассовой дисциплиной и предупредила, что будет проверять правильность формирования цены для определения полноты налоговых платежей.

"Мы все видим, фиксируем и будем реагировать должным образом. Очень рассчитываю, что этот искусственный скачок цен – временный. Должны руководствоваться взаимоуважением, поддержкой друг друга и честно работать по единым правилам для всех", – подытожила и.о. председателя ГНС.

