newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

Специализированный продукт для похудения украинского производства впервые получил одобрение от Ассоциации диетологов

Мария Шевчук
Рынки и компании
1 минута
843
Специализированный продукт для похудения украинского производства впервые получил одобрение от Ассоциации диетологов

Ассоциация диетологов Украины приняла новый продукт похудания украинского производства. Речь идет о натуральном инновационном низкокалорийном криспе "Eat2Slim", который уже появился на рынке.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте АГУ. 

Эксперты отмечают, что в Украине большинство взрослого населения имеют избыточный вес или ожирение. А употребление крестов "Eat2Slim" позволяет отказаться от одного привычного приема пищи в день.

Специализированный продукт для похудения украинского производства впервые получил одобрение от Ассоциации диетологов

Что входит в состав крестов Eat2Slim?

  • псилиум (шелуха семян подорожнику)
  • шрот семян тыквы
  • глюкоманнан (экстракт корня коннака)
  • пищевая натрий-калиевая соль

Такие криспы содержат всего 48 ккал на 25 грамм продукта.

Специализированный продукт для похудения украинского производства впервые получил одобрение от Ассоциации диетологов

Благодаря чему потребление кроссов "Eat2Slim" способствует потере веса?

После потребления 1 порции крестов (25 г, обязательно с жидкостью от 200 мл!), входящие в состав кроссов растительные волокна через непродолжительный промежуток времени (10-15 минут) в виде пищевой "губки" заполняют желудок, а после – и кишечник, создавая чувство сытости. Ощущение голода отступает на несколько часов, что позволяет ограничить объем привычного рациона.

Что дает регулярное употребление крестов "Eat2Slim":

  • ощущение сытости от меньшего количества пищи
  • замедление усвоения жиров и углеводов
  • снижение и стабилизация уровней холестерина и глюкозы в крови
  • содействие нормализации микрофлоры и усилению моторики кишечника

Учитывая достаточно убедительные результаты исследований влияния потребления криспов Eat2Slim на регуляцию энергетического баланса и метаболизма, эксперты АГУ рекомендовали использование этого продукта в комплексных программах, направленных на уменьшение веса.

Криспы "Eat2Slim" можно заказать только на сайте Омнишоп по ссылке.