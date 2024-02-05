Специализированный продукт для похудения украинского производства впервые получил одобрение от Ассоциации диетологов

Ассоциация диетологов Украины приняла новый продукт похудания украинского производства. Речь идет о натуральном инновационном низкокалорийном криспе "Eat2Slim", который уже появился на рынке.

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Об этом говорится в сообщении на официальном сайте АГУ.

Эксперты отмечают, что в Украине большинство взрослого населения имеют избыточный вес или ожирение. А употребление крестов "Eat2Slim" позволяет отказаться от одного привычного приема пищи в день.

Что входит в состав крестов Eat2Slim?

псилиум (шелуха семян подорожнику)

шрот семян тыквы

глюкоманнан (экстракт корня коннака)

пищевая натрий-калиевая соль

Такие криспы содержат всего 48 ккал на 25 грамм продукта.

Благодаря чему потребление кроссов "Eat2Slim" способствует потере веса?

После потребления 1 порции крестов (25 г, обязательно с жидкостью от 200 мл!), входящие в состав кроссов растительные волокна через непродолжительный промежуток времени (10-15 минут) в виде пищевой "губки" заполняют желудок, а после – и кишечник, создавая чувство сытости. Ощущение голода отступает на несколько часов, что позволяет ограничить объем привычного рациона.

Что дает регулярное употребление крестов "Eat2Slim":

ощущение сытости от меньшего количества пищи

замедление усвоения жиров и углеводов

снижение и стабилизация уровней холестерина и глюкозы в крови

содействие нормализации микрофлоры и усилению моторики кишечника

Учитывая достаточно убедительные результаты исследований влияния потребления криспов Eat2Slim на регуляцию энергетического баланса и метаболизма, эксперты АГУ рекомендовали использование этого продукта в комплексных программах, направленных на уменьшение веса.

Криспы "Eat2Slim" можно заказать только на сайте Омнишоп по ссылке.