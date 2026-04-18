Снижение предельных цен остановило когенерацию и обострило дефицит электроэнергии, – Рябцев

Возвращение к более низким прайс-кепам после 31 марта сразу негативно повлияло на баланс энергосистемы и привело к восстановлению графиков отключений. Об этом заявил главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев.

По его словам, рынок не вышел из дефицита вместе с завершением отопительного сезона, а административные ограничения только ухудшили ситуацию.

"Возобновление ограничений сразу отразилось на балансе — уже на следующий день вернулись графики отключений", — отметил он. Эксперт отметил, что прайс-кэпы вместе с другими решениями снижают экономическую мотивацию для производства электроэнергии.

"Из-за возвращения прайс-кэпов и отмены льгот на газ часть когенерации остановилась, и система потеряла сотни мегаватт мощности", — подчеркнул Рябцев.

По его мнению, такие шаги ограничивают возможности рынка реагировать на дефицит и повышают риски дальнейших перебоев с электроснабжением.

Ранее Украинский национальный комитет Международной торговой палаты (ICC Ukraine), объединяющий украинский и международный бизнес, призвал сохранить повышенный уровень прайс-кэпов на организованных сегментах рынка электроэнергии.