Сколько зарабатывала министр энергетики Гринчук: озвучена последняя зарплата перед возможным увольнением

Министр энергетики Светлана Гринчук в октябре 2025-го заработала 158 335 грн. После налогообложения она получила "на руки" 121 933 грн. Вероятно, это будет одной из последних зарплат Гринчук в качестве министра, ведь она уже написала заявление на увольнение.

Об этом министерство энергетики сообщило в ответ на запрос OBOZ.UA. "В октябре 2025 года министру Светлане Гринчук было начислено заработную плату в размере 158 355,00 грн, при этом удержано налогов 28 503,90 грн, военный сбор – 7 917,75 грн. Фактически полученная зарплата составляет 121 933,35 гривен. Запрашиваемая информация предоставлена на электронный адрес, указанный выше", – заявил государственный секретарь Сергей Суярко.

Что предшествовало

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Гринчук и ее коллега по Кабмину, министр юстиции (а также непосредственный предшественник, а до того – руководитель) Герман Галущенко должны сложить полномочия из-за потери доверия. Причиной этого стало то, что именно при каденции Гринчук была разоблачена многомиллиардная коррупция в энергетике.

Заявление на отставку министр написала 12 ноября. "Должность никогда не была для меня самоцелью", – заверила она и поблагодарила президента, Кабмин и Раду за возможность работать "на пользу государства".

Она заверила, что в рамках ее профессиональной деятельности не было никаких нарушений законодательства. Любые спекуляции на эту тему чиновница назвала неуместными.

"Таких фактов не может существовать в принципе. Относительно домыслов, которые касаются моих личных отношений – любые спекуляции на эту тему неуместны. Всему должен быть предел. В конце концов, время все расставит на свои места", – написала Гринчук на своей странице в Facebook.

Почему Гринчук потеряла доверие Зеленского

10 ноября в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) сообщили о разоблачении схемы, которая позволяла посторонним лицам годами (то есть еще при каденции Геращенко) получать 10-15% от контрактов "Энергоатома", контролируя кадровые и финансовые решения. Через механизм "шлагбаум" контрагенты вынуждены были платить откаты, чтобы избежать блокировки платежей или потери статуса поставщика.

Также разоблачен офис в центре Киева, принадлежавший семье нардепа-предателя Андрея Деркача, через который легализовали и отмыли около 100 млн долларов. Для конспирации участники схемы использовали псевдонимы:

бизнесмен Тимур Миндич – "Карлсон";

бизнесмен Александр Цукерман – "Шугармен";

экс-министр энергетики Герман Галущенко – "Сигизмунд" или "Профессор";

экс-министр национального единства Алексей Чернышов – "Че Гевара";

бывший исполнительный директор по физической защите и безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов – "Тенор";

бывший советник экс-министра энергетики Игорь Миронюк – "Рокет".

Семерым членам преступной организации было объявлено о подозрении, а пятерых задержали – непосредственно перед обысками Миндичу и Цукерману удалось выехать за границу. Кроме Миндича, Миронюка, Басова и Цукермана, по данным СМИ, подозреваемыми также выступают работники "бэк-офиса" – бизнесмен Игорь Фурсенко ("Решик"), а также Леся Устименко и Людмила Зорина.

Согласно результатам расследования, перед назначением на должность министра Светлана Гринчук, вероятно, проходила собеседование именно у Миронюка.

В чем конфликт интересов Гринчук

"Конфликт интересов", о котором говорится в представлении Свириденко, может быть отсылкой к другому эпизоду из расследования САП. Прокурор сообщил, что согласно протоколу визуального наблюдения, еще будучи министром экологии в правительстве Дениса Шмыгаля, Гринчук могла неоднократно ночевать дома у Галущенко, а именно:

с 23 на 24 июля;

28 июля;

с 11 на 13 августа.

Причем отмечается, что она открывала калитку собственным ключом. Сама чиновница настаивает на том, что ей о таком ничего не известно

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Министерстве энергетики могут до сих пор работать ключевые фигуры из окружения Германа Галущенко, которых называют "людьми Миндича" и связывают с коррупционными влияниями и старыми схемами. Кроме того, в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на высокой должности остается родной брат "Рокет" Дмитрий Миронюк, что усиливает подозрения относительно сохранения контроля клана над регулятором.

