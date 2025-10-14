"Скидок" на Сагтіег и Hermes больше не будет: таможенник помог ввезти ценную контрабанду

В Украине обнаружили схему по контрабандному ввозу в страну ювелирных изделий международных брендов – в частности Сагтіег, Van Cleef и Hermes. "Черному" импорту способствовал инспектор Львовской таможни за взятку в $15 тыс.

Об этом сообщили в отделе информационной политики Львовской областной прокуратуры. Таможеннику-коррупционеру уже сообщили о подозрении, ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подробности расследования

В расследовании фигурирует инспектор отдела противодействия незаконному перемещению наркотиков и оружия управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Львовской таможни. По данным следствия, он:

обеспечил беспрепятственный ввоз из Польши ювелирных изделий известных брендов без уплаты таможенных платежей;

инструктировал жителя Львовщины, как скрыть контрабанду от таможенного контроля при ввозе в Украину.

За это служащий получил 15 тыс. долларов. Эта сумма составляла 4% от фактической стоимости контрабандных товаров, среди которых были изделия брендов Сагтіег, Van Cleef и Hermes.

После получения последней части "отката" (10 тыс. долларов) инспектор был задержан. Во время обысков у него изъяли и эти деньги, и частично – 1,6 тыс. долларов неправомерной выгоды, которые он получил предварительно.

Сейчас инспектора отстранили он должности и применили меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, соединенном с вымогательством неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины) – санкция за это правонарушение предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Проводники "Укрзализныци" завозили "люксовую" контрабанду

Ранее правоохранители разоблачили схему по контрабанде драгоценностей и предметов роскоши из Польши. К ней задействовали сотрудников "Укрзализныци":

В состав группы входило 11 человек: 5 работников "Укрзализныци" и владельцы частной компании;

Они завозили контрабандой брендовые ювелирные изделия и швейцарские часы, которые покупались в Объединенных Арабских Эмиратах, Гонконге и тому подобное.

, которые покупались в Объединенных Арабских Эмиратах, Гонконге и тому подобное. В дальнейшем их транспортировали в Польшу, где передавали проводникам пассажирского поезда международного сообщения "Варшава–Киев" / "Киев–Варшава".

Ценные предметы роскоши перевозили через государственную границу Украины, скрывая от таможенного контроля в конструктивных полостях вагона поезда.

Люксовую контрабанду продавали в Киеве в собственном магазине за наличные, безнал и криптовалюту.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "черные импортеры" изобрели схему контрабанды кофе в Украину, которая позволяет им ежегодно завозить и реализовывать тонны этого товара нелегально. В результате бюджет страны теряет около 1 млрд грн ежегодно.

