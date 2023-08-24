Сильные и независимые: украинские бренды, приближающие победу

Украинский бизнес в наиболее сложный в стране период стал примером для всего мира. Многие компании не только смогли выстоять, но и потратили сумасшедшие средства на благотворительность. Одни занялись вооружением ВСУ, другие бесплатно предоставляют свои услуги пострадавшим, поставляют гуманитарку, обеспечивают украинцев медикаментами, жильем и т. д.

Украинские компании помогают, а в некоторых случаях и спасают жизнь защитников и гражданских лиц. Изменилось не только отношение украинцев к брендам, но и сама роль бизнеса. Теперь компании не просто заботятся о качестве своих услуг, а делают все возможное, чтобы приблизить победу. Кроме того, именно благодаря предприятиям, отказавшимся от идеи релокации и продолжающим инвестировать, несмотря на риски войны, государство получает налоги, имеет возможность обеспечивать армию, платить пенсии, выполнять свои обязанности.

Любое участие – сверхважное, независимо от потраченной на помощь суммы. OBOZREVATEL не оценивает вклад каждого отдельного бизнеса, но рассказывает лишь о нескольких показательных примерах. На самом же деле таких компаний – тысячи по всей стране.

"Эпицентр": миллиардная помощь стране и взнос на реанимобили с каждой покупки

"Эпицентр" с первых дней полномасштабной войны стал помогать стране, рассказывают в компании. Присоединились к созданию трех крупных гуманитарных хабов в разных регионах, которые обеспечивали прием и отправку гуманитарных грузов, а также помогали вынужденным переселенцам.

"Эпицентр" также начал масштабную инициативу "Спасаем жизнь", которая предусматривает вычет средств из каждой покупки в сети на закупку бронескорых и реанимобилей. В рамках проекта компания передала украинским медикам уже 65 автомобилей скорой помощи на сумму 172 млн грн. Также "Эпицентр" поддержал инициативу "Гуманитарное разминирование" от United24 и анонсировал выделение $1 млн на бронированные автомобили для очищения украинских территорий от боеприпасов.

Собственные финансовые и материальные ресурсы выделяются и для поддержки сотрудников-военнослужащих. Начиная с 2014 года почти 3500 работников компании взяли в руки оружие, чтобы защищать страну от захватчика. Несмотря на то что украинские работодатели сегодня освобождены от обязанности платить призванным работникам средний заработок, "Эпицентр" продолжает выплачивать его всем в полном объеме.

Всего с начала войны компания направила на помощь стране более 1 млрд грн, а также использовала для гуманитарных нужд собственные помещения, транспортный парк, рабочую силу и стратегические запасы товаров. При этом "Эпицентр" продолжает поддерживать экономику страны миллиардами инвестиций и уплаченных налогов.

"Стальной фронт": бронесталь, тайники и помощь "Азову"

"Стальной фронт Рината Ахметова" – это объединенная помощь ВСУ от всех активов бизнесмена. Группа Метинвест, ДТЭК, "Укртелеком", "Лемтранс" с первых дней большой войны начали закупать технику и амуницию для военных. Но главной особенностью "Стального фронта" стало собственное производство, которое развернули металлургические предприятия Ахметова.

Первым делом начали изготавливать бронесталь, чтобы делать пластины для бронежилетов – их катастрофически не хватало на фронте. За несколько месяцев произвели более 150 тыс. бронежилетов класса защиты 4+. Потом военные попросили продумать конструкцию полевых укрытий, где бы бойцы чувствовали себя безопасно. Так появились "стальные крыивки", которые быстро собираются прямо в поле и способны выдерживать артобстрел. В общей сложности Метинвест разработал более 20 новых продуктов, которые так или иначе полезны на фронте.

В то же время не прекращаются закупки техники. "Стальной фронт" передал на передовую уже более 2 тыс. разнообразных беспилотников: от "Мавиков" до "Валькирий" и "Аистов", около 11 тыс. единиц спецоборудования: прицелов, тепловизоров, раций, дальномеров и т. д., более 1000 автомобилей: пикапов, бусов, машин скорой помощи. Также постоянно передает старлинки, экофлоу и генераторы.

"Стальной фронт" постоянно на связи с военными, разведчиками, пограничниками.

А в августе он обеспечил спецтехникой на 40 млн грн легендарную бригаду спецназа "Азов", которая возвращается на фронт. В общей сложности во время большой войны Ринат Ахметов направил на помощь ВСУ и населению более 5,5 млрд грн, что делает его крупнейшим частным благотворителем.

"Хортица": налоги и помощь украинцам

"Хортица" отказалась от релокации производственных мощностей за границу, несмотря на риски войны. С начала полномасштабной войны компания уплатила в бюджет уже почти 4 млрд грн налогов.

"Остались, чтобы поддерживать экономику Украины и наполнять бюджет. Сохранили более 2 тыс. рабочих мест", – рассказывают в "Хортице". С первых дней полномасштабной войны бизнесмен и собственник компании Global Spirits Евгений Черняк помогает украинцам.

Общая сумма помощи через благотворительные фонды и отдельных волонтеров составляет более 1,9 млн долларов. Прежде всего это гуманитарная помощь, медикаменты, продуктовые наборы, генераторы, пауэрбанки, водонагреватели и прочее. Евгений Черняк полностью финансирует благотворительный фонд Help.zp.ua в Варшаве, лично контролирует все поставки гуманитарной помощи и ее получение, а также приобщается к разным благотворительным проектам.

На территории завода ЛВЗ "Хортица" одно из складских помещений обустроили под укрытие, где продолжают принимать вынужденных переселенцев, предоставляют временные убежища. Пострадавшим от ракетных ударов запорожцам перечислили 2,5 млн грн на восстановление жилья. Средства передавали людям лично в руки.

Благотворительный фонд "Защити жизнь" с первых дней войны наладил производство бронежилетов разных классов защиты. Всего собственными силами волонтеры изготовили и уже передали бесплатно около 6 тысяч бронежилетов. Евгений Черняк полностью оплатил потребность для волонтеров, работающих на линии фронта, а также для медиков и коммунальщиков, которые устраняли последствия наводнения в Херсонской области.

"Киевстар": миллиарды на стабильную связь, помощь ВСУ и инвестиции в государство

Агрессор с первых дней полномасштабной войны пытался оставить украинцев без связи и доступа в интернет. Работа мобильных операторов превратилась в ежедневную борьбу. "Киевстар" инвестирует в строительство, капитальные расходы больше, чем за все время до полномасштабной войны.

Главный из приоритетов компании, обслуживающей более 24 миллионов человек, – стабильная связь. За 17 месяцев войны телеком-оператор потратил на восстановление и развитие телеком-сетей 8,1 млрд грн. За время войны компания возобновила работу 1600 базовых станций, устранила около 170 тысяч аварий, заменила 1200 км поврежденных кабелей, возобновила мобильную связь в 912 населенных пунктах.

Телеком-оператор не только восстанавливает разрушенное россиянами, но и развивает в Украине новые технологии, продолжает строительство сети 4G. За время войны к связи 4G подключены 3,5 тыс. населенных пунктов. А в ближайшие три года "Киевстар" планирует инвестировать в телеком-сектор Украины $600 млн, которые использует для дальнейшего развития 4G и подготовки сети к 5G-связи.

Еще одно направление работы – помощь ВСУ, абонентам, стране. "Киевстар" уже предоставил помощи ВСУ, украинцам, государству на сумму свыше 1,3 млрд грн. Это, в частности, поддержка фондов, которые занимаются потребностями военных, инвестиции в государственные проекты, такие как восстановление цифровой инфраструктуры, разминирование территорий, усиление киберзащиты и т. д. С начала полномасштабной войны национальный телеком-оператор перечислил в государственный бюджет 15,208 млрд грн налогов и сборов.

АТБ: провиант для военных и помощь на 500 млн

АТБ с первых дней полномасштабной войны развернула кампанию по поддержке Вооруженных сил, добровольческих формирований, медицинских учреждений, волонтеров, вынужденных переселенцев. Общая сумма помощи уже превысила 500 млн грн и продолжает расти.

Украинским защитникам передали десятки тонн провианта. Кроме поставки свежих продуктов, компания помогает ВСУ техникой, которая усиливает наступательный потенциал и шаг за шагом приближает Победу. По состоянию на сегодняшний день военным передано более тысячи автомобилей. Это надежные новенькие пикапы, грузовики повышенной проходимости, оперативно-штабные и пиротехнические машины, автоцистерны и т. д.

Первая единица необходимого для военных спецтранспорта была куплена уже на второй день российского вторжения – 26 февраля 2022 года. Также для нужд защитников закуплено более тысячи современных дронов Mavic 3.

К инициативам, направленным на помощь украинским военным, приобщаются как партнеры АТБ по бизнесу, так и миллионы граждан. Речь идет о проектах "Брайты", "Сертификат для ВСУ", "Заряжаем ВСУ", "Благотворительный взнос" и т. д.

Более четырех тысяч работников АТБ добровольно вступили в ряды ВСУ. Более 280 из них получили ранения, а 130, к сожалению, уже нет в живых. "Несмотря на все трудности и потери, компания продолжает устойчиво держать свой гуманитарный фронт и оказывать всестороннюю поддержку тем, кто в этом больше нуждается", – рассказывают в АТБ.

Издательство "Ранок": распространяет книги среди библиотек, учебных заведений

В мире, где информация становится наиболее ценным ресурсом, доступ к знаниям и литературе является ключом к образованию. Всеукраинский благотворительный фонд "Ранок-Украина", созданный по инициативе и под патронатом харьковского издательства "Ранок", определяет свою миссию по популяризации чтения и развития просветительной сферы.

Одна из главных программ фонда – создание и распространение бесплатных книг среди библиотек, общественных организаций и других учебно-образовательных заведений. Инициативы и программы, реализуемые благотворительным фондом "Ранок", стали важными звеньями в поддержке и помощи тем, кто в ней нуждается больше всего. С начала полномасштабной войны вектор деятельности фонда переориентирован. В настоящее время вся книжная помощь направлена еще и на поддержку семей внутренне перемещенных лиц, малообеспеченных и многодетных семей. Благотворительный фонд тесно сотрудничает с военными бригадами, пополняя фонды военных библиотек.

Благотворительный фонд "Ранок" подписал Меморандум о сотрудничестве с 5-й отдельной Слобожанской бригадой и Киевским институтом Национальной гвардии Украины о пополнении библиотечных фондов. Кроме того, вместе с издательством и сетью книжных магазинов "Книголенд" реализует проект "Книжная помощь": любой может приобрести книгу для защитников.

Фонд поддерживает проект "Книжный Клуб ЦСР" – распространяет книги в Украине и других странах Европы в локациях, где проводится психологическая поддержка украинских детей, особенно на деоккупированных территориях. Фонд "Ранок" также поддерживает буккроссинг в образовательных учреждениях и общественных местах, пополняет фонд пункта обмена в Центральном парке Харькова. С помощью издательства проводятся аукционы в помощь ВСУ. В частности, в Таллинне комикс "Призрак Киева" с двумя автографами Залужного продали на аукционе за 10 тысяч евро. 10 грн с продажи каждого экземпляра манги "Призрак Киева" направляют на помощь ВСУ.

Новая почта: сотни миллионов на победу и обеспечение военных всем необходимым

С 24 февраля 2022 года Новая почта инвестировала в приближение победы 835 млн грн. Компания комплексно помогает 14 военным подразделениям, нужды которых закрывает полностью, – это пехота, десант, пограничники, ТрО, ГСЧС и другие. В каждом из них от 2 тысяч до 8 тысяч защитников.

Новая почта обеспечивает подразделения всем: от турникетов, раций, автомобильных шин, генераторов до бензопил, лопастей, дронов. Именно дронов нужно очень много, разных типов, как разведывательных, так и ударных. И компания помогает военным выбирать наиболее удачные модели – поставляет несколько вариантов, военные их тестируют и заказывают необходимое количество. Это импортные Dji mavic 3, Dji matrice 30, Dji matrice 300 и украинские Vampire, R18, "Летучие мыши". 3200 работников Новой почты мобилизованы в Силы обороны и защищают страну на фронте. Компания обеспечивает потребности не только мобилизованных сотрудников, но и их подразделений. Речь идет о поставках снаряжения, амуниции, аптечек, дронов, автомобилей и других предметов первой необходимости.

Также компания продолжает выплачивать сотрудникам материальную помощь в размере средней заработной платы. "Это наше общее дело – к поддержке коллег на фронте присоединяются и наши сотрудники, которые основали внутреннее волонтерское движение "Свои для своих". Ежемесячно движение собирает до 2 млн грн, а Новая почта поддерживает его коммуникационно и финансово", – рассказывают в компании.

"Мы эксперты по логистике, поэтому сконцентрировались на проекте "Гуманитарная почта", который начал работу еще в 2014 году. В рамках программы мы доставляем за свой счет посылки для защитников от благотворительных фондов, волонтеров и любого человека. Для этого нужно заполнить заявку и получить промокод. После 24 февраля мы значительно расширили его и превратили в целое гуманитарное направление", – добавили в компании.

Новая почта доставила за свой счет почти 1 млн посылок для военных. С начала 2023 г. программой разовой помощи Новой почты уже воспользовались 16 тыс. украинцев и 1520 благотворительных фондов и волонтеров. Компания также строит укрытия в Харькове, Херсоне, Николаеве. Помогла с релокацией почти 40 предприятиям в проекте вместе с Дія.

Сеть аптек "Подорожник": помогают лекарствами, передают внедорожники и реагируют на запросы

"Подорожник", кроме помощи лекарствами, с первых недель войны создал проект "Кареты для ВСУ". Он будет работать до победы Украины. Первую партию карет скорых самостоятельно нашли за границей и передали киевской воинской части. Именно этот транспорт использовали для эвакуации пострадавших во время событий под Киевом.

Вскоре начали закупать и передавать внедорожники – этот транспорт помогает вывозить раненых с поля боя, выполнять боевые задания. "За время работы проекта "Подорожник" передал ВСУ более 60 машин и работает дальше, – отмечают в компании.

Также "Подорожник" передает тепловизоры, средства связи, каски, носилки, металлоискатели и другие необходимые вещи. Помогает фармкомпания и своим работникам, защищающим Украину в рядах ВСУ. Компания сотрудничает с благотворительными фондами и инициативами. Благодаря совместной работе с БФ "Украина в огне" и Национальным агентством стратегических коммуникаций компания укомплектовала мобильные госпитали для нужд херсонцев, пострадавших из-за подрыва врагом дамбы Каховской ГЭС.

В рамках сотрудничества с фондом также планируется развитие направления заботы о защитниках, возвращающихся с передовой. "Подорожник" присоединился и к благотворительной инициативе "Uнайти" от президентской платформы United24. В аптеках сети по всей Украине реализуют сашеты с героями Uнайтами. Ими можно сыграть в игру в мобильном приложении, собрать коллекции карт, стикеров и магнитов. Прибыль от благотворительной инициативы "Подорожник" направляет в фандрейзинговую платформу United24 на гуманитарное разминирование Украины.

Компания помогает также внутренне перемещенным лицам, украинцам, пострадавшим в результате полномасштабной войны. В частности, вместе с БФ "ДоброЛайф" поддерживает людей в Запорожье. Благотворительный фонд посылает продуктовые и гигиенические наборы в аптеки города. Его подопечные по адресу аптек "Подорожник" могут прийти и получить их при необходимости. Благодаря этому людям помогают продуктами, гигиеническими и хозяйственными средствами.

Cosmolot: модернизированные БПЛА и национальная платформа украинских военных разработок

Cosmolot с первых дней полномасштабного вторжения сосредоточился на всесторонней помощи украинской армии. Компания выделяет средства из собственной прибыли, а не привлекает благодаря донатам и сборам. С началом полномасштабного вторжения общая помощь компании составила более 100 млн грн.

Не так давно Cosmolot положил начало уникальному проекту Brave Inventors – первой национальной платформе современных украинских изделий и изобретений военного времени с целью усиления украинской армии самыми современными отечественными военными разработками. Платформа уже привлекла более 50 уникальных военных разработок: от инновационного оружия до бионических протезов, и обусловила поступление инвестиций более чем в 300 000 грн.

Cosmolot также сотрудничает с украинскими и международными СМИ, оказывает мощную медийную и коммуникационную поддержку изобретателям с целью привлечь как можно больше потенциальных инвесторов и партнеров проекта.

Другим масштабным благотворительным проектом COSMOLOT стал первый воздушный флот Cosmolot Airlines. Это 50 ударных модернизированных БПЛА Punisher, устойчивых к РЭБ и позволяющих эффективно уничтожать врага. Первые боевые "птицы" уже готовятся к передаче на фронт.

"Главная цель социальных и благотворительных проектов компании – усилить фронт современными технологиями и поддержать развитие нового украинского изобретательства. Сосредоточение компании на финансировании инновационного оружия – инвестиция в Победу и инвестиция в будущую технологическую мощь Украины", – отмечают в Cosmolot.

OnTaxi: бесплатно возит доноров крови и собирает деньги пострадавшим украинцам

Сервис онлайн-вызова такси OnTaxi внедрил бесплатный трансфер доноров в центры переливания крови после российских ракетных атак по жилым домам и гражданской инфраструктуре городов Украины. Такие акции проходили в Виннице, Харькове, Херсоне, Днепре, Краматорске.

Компания также наладила сбор донатов на помощь пострадавшим украинцам через формы благотворительных взносов в собственном приложении и на официальном сайте: средства собирались на закупку гуманитарной помощи херсонцам сразу после деоккупации и после подрыва Каховской дамбы, для жителей многоэтажки в Днепре, в которую попала российская ракета в этом году, а также на восстановление ветеринарной больницы в этом же городе, уничтоженной россиянами в мае и т. д.

А после серии блекаутов в декабре один из автомобилей бренда был переоборудован в передвижной пункт "ОнТочка", позволявший подзарядить гаджеты, воспользоваться бесплатным интернетом, а также получить горячий чай и кофе. "ОнТочка" работала в городах Украины до конца марта, пока полностью не были решены проблемы тепла и энергоснабжения в домах.

Meest China: часть прибыли выделяет на военную технику для ВСУ

Meest China – сервис выкупа и доставки товаров из Китая в Украину и страны Европы – одним из первых возобновил работу с начала полномасштабного вторжения. Пришлось быстро перестраивать свои процессы: менять логистические маршруты, контактировать с клиентами, посылки которых остались в пути, организовывать удаленную работу команды.

Как результат, компании быстро удалось выйти на довоенные показатели и даже внедрить новые услуги. В частности, Meest China организовала доставку из Китая в +5 стран Европы, открыла представительство в Польше, запустила направление авиафрахта и увеличила количество дней отгрузок. Но самое главное – за время полномасштабного вторжения Meest China не уволила ни одного сотрудника, а наоборот, постоянно пополняет команду новыми специалистами.

Часть прибыли Meest China на постоянной основе выделяет на закупку военной техники для ВСУ: внедорожники, дроны, прицелы для пулеметов, обогреватели, зарядные станции, дизель-генераторы, системы видеонаблюдения и многое другое. Помощь ВСУ остается одним из основных фокусов компании.

"Сейчас мы прилагаем наши усилия для улучшения сроков доставки, несмотря на закрытое небо над Украиной и периодические пробки на границах. Также расширяем спектр дополнительных услуг, что позволяет дополнительно привлекать клиентов к покупке основной услуги. Война ускорила нас в развитии. Действовать здесь и сейчас – наш главный принцип", – рассказывает коммерческий директор Meest China Ольга Бафоева.