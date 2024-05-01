Сенат США проголосовал за запрет российского урана: в Украине отреагировали на законопроект

Во вторник, 30 апреля, Сенат США принял закон о запрете импорта российского обогащенного урана, реагируя на риски для энергетической безопасности и поддерживая отечественное производство ядерного топлива. В Украине это решение признали историческим, не только для такого мощного атомного государства, как США.

О решении Сената сообщил Bloomberg. В то же время, министр энергетики Украины Герман Галущенко прокомментировал ситуацию в своем Faceebook. Это историческое решение не только для такого мощного атомного государства, как США, которое позволит ускорить развитие именно американской урановой промышленности. Это мощный сигнал всему цивилизованному миру о невозможности дальнейшего сотрудничества в атомной и урановой отраслях со страной-террористом, которая поставила под ядерную угрозу весь мир", – заявил Галущенко.

Он также подчеркнул, что это еще один важный шаг в направлении наложения санкций на Россию, фактически финансирующую войну против Украины через "Росатом". Галущенко также отметил, что необходимость принятия решений, которые приведут к наращиванию санкций против России в этой сфере, была активно обсуждена с его коллегой – министром энергетики США Дженнифер Гренголм, конгрессменами и сенаторами.

Во вторник, 30 апреля, Сенат Соединенных Штатов проголосовал за одобрение законопроекта, направленного на запрет импорта обогащенного урана из России. Этот шаг, получивший единогласную поддержку, стал ответом на риски, связанные с российским контролем над поставками ядерного топлива для американских реакторов.

Законопроект предусматривает, что импорт российского урана будет запрещен через 90 дней после вступления в силу, но дает возможность временных исключений до января 2028 года. Чтобы закон вступил в силу, его нужно подписать президенту Байдену.

Согласно Министерству энергетики США, Россия снабжала почти четверть обогащенного урана для американских реакторов, обеспечивая более 90 коммерческих установок. Это делает Россию самым крупным иностранным поставщиком ядерного топлива для США.

Однако такая зависимость считается неприемлемой с точки зрения национальной безопасности. В частности она создает риски для экономики и гражданской ядерной промышленности Соединенных Штатов, особенно в контексте военных действий России в Украине.

Белый дом акцентировал внимание на том, что этот запрет является важным шагом для обеспечения энергетической безопасности страны и поддержки отечественного производства урана. Согласно официальным заявлениям, без действий со стороны США Россия продолжит диктовать свои условия на мировом рынке урана, что негативно влияет на интересы США и их союзников.

Такой шаг имеет другую важную сторону. Он стимулирует инвестиции в американскую отрасль производства ядерного топлива, что способствует снижению зависимости от импорта и созданию новых рабочих мест.

Однако принятие закона имеет потенциально негативные последствия. По словам Джонатана Хинзе, президента исследовательской компании ядерного топлива UxC, замена российского урана может привести к росту стоимости обогащенного урана примерно на 20%. Это может стать финансовым вызовом операторов атомных электростанций в США и привести к увеличению затрат на производство электроэнергии.

Также существует риск, что Россия может отреагировать на запрет импорта введением собственного запрета на экспорт урана в США. Это может привести к немедленному прекращению поставок обогащенного урана и усугубить ситуацию.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, коллективное ограничение цены на российскую нефть странами Запада оказалось неэффективной мерой сдерживания пополнения бюджета России. В результате это привело к пополнению "теневого" флота РФ.

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