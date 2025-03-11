С начала года ДТЭК изготовил 2 новых комбайна для стабильной угледобычи

Для прохождения отопительного сезона машиностроители ДТЭК с начала года изготовили 2 новых проходческих комбайна и 330 тысяч запчастей для шахт.

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Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что машиностроительные предприятия ДТЭК Энерго продолжают снабжать украинские шахты необходимым для угледобычи оборудованием.

В частности, в январе – феврале этого года машиностроители изготовили и отремонтировали около 505 единиц горно-шахтного оборудования, среди которых – два новых комбайна для проведения горных выработок.

Кроме того, машиностроители поддержали нужды шахтеров более 330 тысяч запчастей и комплектующих.

Напомним, в 2024 году ДТЭК Рината Ахметова произвел 1 млн запчастей и 11 новых комбайнов для прохождения зимы.