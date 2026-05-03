Рынок недвижимости оживает после зимы: что будет с ценами на покупку и аренду квартир

В мае 2026 года рынок недвижимости в Украине традиционно активизируется, однако резкого роста цен не ожидается. На первичном рынке возможно лишь умеренное повышение на 2-5%, тогда как на вторичном цены преимущественно останутся стабильными с колебанием в пределах 1-3%. Ключевую роль играют качество и автономность жилья, а также реалистичная цена — именно такие объекты продаются и сдаются быстрее.

Об этом рассказала рассказала риелтор и аналитик Ирина Луханина. По ее словам, в мае не стоит ожидать резких колебаний цен на новостройки.

Застройщики оказались в сложной ситуации, с одной стороны, растет себестоимость строительства из-за удорожания материалов, логистики и рабочей силы, с другой – платежеспособность покупателей ограничена. В таких условиях девелоперы вынуждены балансировать, избегая агрессивного повышения цен. Наиболее вероятный сценарий – умеренный рост в пределах 2-5% в ликвидных проектах, прежде всего в готовых домах или имеющих высокую степень готовности.

В то же время менее надежные или рисковые объекты часто продаются со скидками – иногда скрытыми, в виде торга или бонусов для покупателя. По состоянию на начало мая самый дорогой квадратный метр традиционно фиксируется в крупных городах и на западе страны:

Львов около 64,1 тыс. грн (+17% за год);

Киев – 57,3 тыс. грн (+6%);

Одесса – 50,9 тыс. грн (+10%);

Ужгород – 50,4 тыс. грн (+10%).

Регионы остаются лидерами благодаря стабильному спросу, факторам безопасности и внутренней миграции. Зато в прифронтовых городах ситуация иная:

Харьков около 29 тыс. грн (+4%);

Сумы – 26 тыс. грн (без изменений);

Запорожье – 24,1 тыс. грн (-5%).

На вторичном рынке май также приносит оживление, но без автоматического роста цен. Ключевой фактор – адекватность стоимости. Квартиры в хорошем состоянии и с реалистичной ценой находят покупателей довольно быстро – иногда за 2-4 недели.

Зато переоцененное жилье может месяцами оставаться без внимания, создавая иллюзию "мертвого" рынка. В массовом сегменте цены остаются стабильными или растут в пределах 1-3% в привлекательных локациях, одновременно:

компактные квартиры в центре или новых ЖК дорожают быстрее;

старый жилой фонд без ремонта заставляет владельцев снижать цену.

Одним из ключевых трендов 2026 года стала автономность. Покупатели все чаще выбирают жилье, которое позволяет комфортно жить даже во время отключений электричества или воды.

Квартиры с резервным питанием, водоснабжением и возможностью работать во время блэкаутов имеют очевидное преимущество, они продаются быстрее и часто дороже среднего рынка. Фактически формируется новый стандарт качества жилья – не только ремонт и локация, но и способность функционировать в кризисных условиях.

Май открывает активный сезон и для аренды. В долгосрочном сегменте спрос растет из-за мобильности населения – смену работы, возвращение в города, переезды.

В наиболее ликвидных категориях (одно- и двухкомнатные квартиры, современные ЖК, хорошая транспортная доступность) цены могут вырасти на 5-10%. Как и на рынке продаж, автономные квартиры сдаются быстрее и дороже. По данным на начало мая, самая дорогая аренда однокомнатного жилья:

Ужгород – 22,1 тыс. грн/месяц (+17%);

Львов – 19,8 тыс. грн (+18%);

Киев – 17,9 тыс. грн (+6%);

Ивано-Франковск – 17,7 тыс. грн (+31%).

В то же время в прифронтовых городах аренда остается значительно дешевле. Хотя в некоторых случаях также растет:

Запорожье – 8 тыс. грн (+60%);

Сумы – 8 тыс. грн (–11%);

Харьков – 6,5 тыс. грн (+63%);

Николаев – 6,5 тыс. грн (+8%).

Сегмент краткосрочной аренды также оживает благодаря внутреннему туризму. В крупных городах растет заполняемость жилья, хотя цены повышаются умеренно. В то же время этот рынок остается очень чувствительным к ситуации с безопасностью, любые обострения могут быстро изменить тенденции.

