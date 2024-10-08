Рост цен и дефицит: китайцы оставляют россиян без сырья

Китайские компании начали ограничивать поставки фармакологического сырья в Россию из-за санкций, что значительно усложняет производство лекарств в стране. Российская фарминдустрия остается на 80% зависимой от импорта, что ведет к росту цен и дефициту лекарств.

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Об этом пишут росСМИ. Согласно заявлению Александра Семенова, президента фармкомпании "Активный компонент", новый пакет санкций запрещает поставки в Россию определенных интермедиатов, активных фармацевтических ингредиентов и реагентов.

Это создает дополнительные затруднения для российских производителей лекарственных средств. В частности, китайские компании уже начали вводить ограничения на некоторые позиции, ранее поставляемые беспрепятственно. В частности, санкции затрагивают не только энергетический сектор и финансы, но и другие стратегические сферы, среди которых фармацевтика занимает важное место. В связи с этим ситуация с поставкой фармакологического сырья, как отметил Семенов, будет только ухудшаться в перспективе.

Российская фармацевтическая отрасль во многом зависит от импорта сырья. По данным RNC Pharma, более 80% сырья для производства лекарства в России импортируется, а большая часть этого импорта приходится на Китай и Индию. Однако санкционное давление заставляет китайские компании отказываться от поставок ряда важных компонентов.

Эта зависимость значительно усложняет возможность России производить лекарства самостоятельно. Несмотря на заявления о развитии отечественной фармацевтической промышленности, сейчас только 8-10% сырья производится внутри страны. Создание полного цикла производства требует значительных государственных инвестиций и времени, которых России может не хватить в условиях санкционной изоляции.

Из-за сокращения поставок сырья для изготовления лекарств, а также ухода с российского рынка международных фармацевтических компаний на внутреннем рынке России наблюдается дефицит лекарств. По данным DSM Group, в 2023-м в стране было доступно на 11% меньше лекарственных средств, чем в прошлом году. Количество торговых позиций сократилось на 2,2 тысячи единиц, что значительно повлияло на возможность населения получать необходимые медицинские препараты.

В частности, за 2023 год объемы импорта фармацевтического сырья снизились с 17 199 тонн до 12 847 тонн, а стоимость сырья выросла на 26%, достигнув $116 за килограмм. Это привело к удорожанию конечных продуктов для потребителей. Особенно сложная ситуация сложилась с основными медикаментами, такими как антисептики, обезболивающие и гормональные препараты, что привело к включению в список дефицитных лекарственных средств.

Министерство здравоохранения России пытается предотвратить дефицит, включая определенные препараты в закрытую часть государственного реестра лекарственных средств. По данным минздрава, в 2023 году количество препаратов, включенных в список "дефектурных", выросло на 58 позиций и достигло 158. В этот перечень вошли базовые препараты, без которых трудно обеспечить надлежащую медицинскую помощь населению.

Ожидается, что санкционное давление на Россию будет только усиливаться, что усложнит ситуацию с поставками не только фармакологического сырья, но и других критически важных товаров. Если не будут найдены альтернативные пути импорта, дефицит лекарств в стране продолжит расти.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, предприятия, закупающие в Китае товары для российских маркетплейсов, стали все чаще сталкиваться с отказами в обработке платежей. Из-за войны доля КНР среди всех трансграничных платежей российских селлеров за год упала на 16,7%. Это может повлечь за собой дефицит некоторых товаров, которые экспортировались из КНР в РФ.

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