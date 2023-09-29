Россия получает немецкие и японские станки для производства оружия: филиал крупной компании продолжил работу в РФ

Один из ведущих мировых производителей станков, японо-немецкая компания DMG Mori продолжает работать в России. Компания поставляет продукцию на военные заводы агрессора, несмотря на собственные громкие заявления о выходе с рынка РФ.

О "залетах" DMG Mori сообщило немецкое издание Die Zeit. Также его данные подтверждают украинское НАПК и российское оппозиционное издание "Агентство".

В частности, как объясняли в НАПК, в России DMG Mori представлена через ООО "ДМГ Мори Рус". Это "ДМГ Мори Рус" осуществило в июле и августе 2022 года поставку станочных комплектующих для дочернего предприятия ПАО "ОДКС-а" Сатурн – инструментальный завод", производящего газотурбинные двигатели для военной авиации.

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В распоряжении Die Zeit также оказались данные аналитиков ГО "Рада економічної безпеки України", которые занимаются установлением нарушителей санкций против РФ. В них содержится информация из закрытых финансовых документов компании.

Они свидетельствуют, что "ДМГ Мори Рус" получила миллионные продажи. Только за третий и четвертый квартал 2022 года продажи российского филиала составляли 16 млн долларов, а за первые 3 месяца 2023 года было добавлено еще 2 млн долларов.

Также эти документы подтверждают данные о том, что в 2022 году два станка с числовым программным обеспечением и деталь станка общей стоимостью около 1 млн долларов получила компания "Промтех-Дубна". Эту компанию США идентифицировали как "конечного военного потребителя" и на которую наложены санкции США и ЕС.

Интересно и те, что основными клиентами российского филиала DMG Mori оказались именно компании, созданные бывшими сотрудниками самого филиала. Так, минимум 7,5 млн долларов в 2022 году "ДМГ Мори Рус" получила от DM Technologie – компании, которую зарегистрировали в апреле-2022 под руководством многолетнего сотрудника российского филиала DMG Mori.

DM Technologies признает, что имеет "специализированный завод", расположенный в Ульяновске. То есть там, где находится и завод DMG Mori.

Другой покупатель – ООО "Сервис Плюс" – занимается техническим обслуживанием машин DMG Mori и очевидно имеет опыт работы с западными санкциями. Компания сотрудничает с подсанкционным ПАО "Пролетарский завод", оснащающим корабли для ВМФ РФ. "Сервис Плюс" тоже открыл филиал по аналогичному адресу завода DMG Mori в Ульяновске, который, по словам материнской компании, закрыт.

В мае 2022 года газета Zeit в номере 22/23 также сообщала, что станки от DMG Mori используются в России производителем оружия "Калашников", АО "Улан-Уденский авиационный завод" (в том числе для производства военно-транспортного вертолета Mi-8AMTSh) и АО "Ижевский электромеханический завод "Купол", производящий системы ПВО "Тор". Также оборудование DMG Mori использовалось авиапроизводителем "Сухой", который выпускает истребитель Су-57. Всего продукцию DMG Mori используют около 50 российских военных заводов.

При этом официально DMG Mori еще в конце февраля 2022 года объявила о прекращении всех продаж и обслуживания в России, а также всего производства на своем заводе. Очевидно, что заявления компании имеют мало общего с реальностью.

Из-за этого DMG Mori уже была внесена в перечень международных спонсоров войны, который составляют НАПК и Минюст Украины. Теперь этой компании грозят глобальные репутационные потери.

Вместе с DMG Mori в "черный список" попал ее конкурент – Spinner. То есть оба ведущих производителя станков в Германии были уличены в сотрудничестве с РФ и помощи ВПК агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее одним из кандидатов на внесение в список спонсоров войны оказался популярный итальянский производитель матрасов Magniflex. Компания открыто продолжает работать и платить налоги в России.

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