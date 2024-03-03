Россия начала более интенсивно атаковать отдельные объекты энергетики – 'Укрэнерго'

Российские оккупанты изменили тактику обстрелов энергосистемы и начали более интенсивно обстреливать отдельные энергетические объекты.

Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Он отметил, что этой зимой россияне изменили тактику обстрелов. Вместо массированных ракетных ударов они наносят более точечные и интенсивные дроновые атаки по конкретным энергообъектам.

"Если за весь прошлый сезон они выпустили около 400 дронов за весь отопительный сезон, то сейчас они такое количество выпускают за месяц или за 3 недели", – сказал Кудрицкий.

В качестве примера глава "Укрэнерго" привел последнюю атаку на энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины. Тогда количество дронов, которые россияне выпустили по энергообъектам, было почти сопоставимо с количеством дронов, попавших по энергообъектам прошлой зимой.

"Т.е. сильно возросла интенсивность. И они явно концентрируют силы на отдельном небольшом количестве объектов, в отличие от прошлого года, когда они ковровым способом пытались повредить и подстанции, и электростанции. Сейчас у них, очевидно, такая нишевая тактика", – сказал он.

Кудрицкий добавил, что вышеупомянутая атака по Днепропетровщине преследовала цель отключения крупных объектов промышленности.

Напомним, недавно оккупанты атаковали одну из прифронтовых теплоэлектростанций ДТЭК, в результате чего были ранены 9 энергетиков.

В общей сложности этой зимой оккупанты уже более 40 раз атаковали ТЭС компании.

Ранее министр энергетики страны Герман Галущенко заявлял, что россияне изменили тактику обстрелов энергосистемы и теперь они активно обстреливают энергетические объекты в промышленных регионах, чтобы нанести ущерб экономике Украины.