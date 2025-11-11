Рекордное количество украинцев за месяц получило защиту в ЕС: в каких странах больше всего

В сентябре более 79 тысяч украинцев получили статус временной защиты в ЕС (Европейский Союз) – это рекордный показатель за два года, обусловленный изменениями в правилах выезда для молодежи. В общем 4,3 миллиона украинцев уже находятся под защитой ЕС, и этот статус продлен как минимум до марта 2027 года.

Видео дня

Об этом сообщает Евростат. Согласно данным, такие цифры не только на 49% больше, чем в августе, но и самый большой показатель с августа 2023 года. Динамика свидетельствует о новой волне миграции, обусловленной изменениями в украинской мобилизационной политике и общей ситуацией, связанной с войной.

Аналитики связывают рост количества принятых решений с разрешением украинского правительства на выезд мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Отмечается, что это решение было принято в контексте реформирования системы мобилизации и позволило части молодых украинцев беспрепятственно пересечь границу. Многие из них продолжили свой путь в страны ЕС для обучения, работы или временного проживания.

Кроме того, в конце лета 2025 года наблюдался сезонный всплеск перемещения семей, которые принимали решение о месте жительства на время нового учебного года, это также повлияло на статистику. По состоянию на конец сентября статус временной защиты в странах ЕС имели около 4,3 миллиона украинцев. Распределение выглядит так:

Германия – более 1,2 миллиона украинцев (28,3% от общего количества в ЕС);

– более 1,2 миллиона украинцев (28,3% от общего количества в ЕС); Польша – чуть более 1 миллиона (23,5%);

– чуть более 1 миллиона (23,5%); Чехия – около 389 тысяч, или почти 9%.

Эти страны остаются основными направлениями из-за наличия больших украинских громад, поддержки государства на уровне социальных программ и больших возможностей для трудоустройства. Статус временной защиты дает украинцам право на проживание в стране ЕС, доступ к медицине, образованию, рынку труда и социальной помощи.

Европейский Союз впервые активировал директиву о временной защите в марте 2022 года – впервые за всю историю ее существования. С тех пор ее действие уже дважды продлевалось, и на сегодня она действует как минимум до 4 марта 2027 года.

Эксперты считают, что количество украинцев под временной защитой может оставаться высоким и в дальнейшем, если ситуация в стране не улучшится. Кроме того, молодежная миграция может стать более масштабным трендом, который будет влиять как на рынок труда Украины, так и на демографические процессы в ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, для украинских беженцев в Австрии с 31 октября начали действовать новые правила получения семейного и пособия по уходу за ребенком. В частности, выплаты были продлены до 30 июня 2026 года, однако чтобы сохранить право на помощь, украинцам нужно соответствовать ряду критериев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!