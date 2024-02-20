"Пытаемся решить эту проблему": Дуда отреагировал на блокирование границы польскими фермерами

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ситуацию с протестами польских фермеров, которые перекрыли границу с Украиной, нужно решать путем переговоров. Он объяснил митинги людей их боязнью "за свои средства к существованию".

"Мы пытаемся решить эту проблему", – заявил польский президент в интервью "Украинскому радио", которое было опубликовано 20 февраля. Политик оправдался, что на протест поднялись фермеры не только из Польши, но и из других стран.

"Проще говоря, фермеры опасаются огромного наплыва украинской сельскохозяйственной продукции на рынки стран Европейского Союза. Они боятся этого. Они считают, что это нужно контролировать, потому что боятся за свое существование. Трудно не понять, что они боятся за свои средства к существованию", – сказал Дуда.

В частности, протестующие хотят, чтобы вопрос был урегулирован на уровне руководства ЕС – Брюсселя.

Дуда напомнил, что в Польше ранее протестовали водители грузовиков. Митинги остановили благодаря переговорам между Киевом, Варшавой и водителями. "Надеюсь, что таким же образом можно будет решить и этот вопрос мирным путем", – заявил президент страны-соседки Украины.

Он убежден, что у поляков есть право на мирный протест, оно гарантировано конституцией. "Однако я знаю, что сейчас проходят переговоры между польским правительством и фермерами, а также профсоюзами для того, чтобы разблокировать границы, чтобы сделать это возможным", – сказал Дуда.

Он подчеркнул, что проблема бы не возникла, если бы Россия не напала на Украину. Дуда заверил, что Варшава продолжает поддерживать украинцев в борьбе с агрессором.

"Украина должна восстановить контроль над всеми своими международно признанными территориями, включая, конечно, Луганскую, Донецкую области и Крым", – сказал политик.

Как писал OBOZ.UA, утром 20 февраля польские протестующие перекрыли железную дорогу вблизи пункта пропуска на границе с Украиной "Медика – Шегини" и рассыпали зерно из грузовых вагонов на пути. Как уточнили позже в Министерстве инфраструктуры Украины, протестующие высыпали около 4 тонн кукурузы из двух вагонов-зерновозов. И это при том, что Украина не вообще продает кукурузу в Польшу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!