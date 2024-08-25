ПриватБанк запускает новый тип банкоматов: где откроют

Государственный ПриватБанк запускает новую версию мобильного банкомата – он будет расположен в специальном автомобиле. Как уверяют в самом банке, тот сможет автономно функционировать до 24 часов.

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Об этом сообщили в самом ПриватБанке. Там отметили: усовершенствованная версия мобильного банкомата начнет работать уже в конце августа в Черниговской области.

"В будущем такой комплекс позволит обслуживать не только население регионов, где отсутствует банковская инфраструктура, но и военные, находящиеся в тыловых районах и не имеющие доступа к банкоматам. Мобильный банкомат оборудован в соответствии с самыми высокими стандартами безопасности для клиентов и сотрудников банка", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: обеспечить автономность автомобиля с банкоматом удалось благодаря установке комплекса солнечных панелей. А также:

аккумуляторов;

системы спутникового интернета

"определенных инженерных решений".

В целом же, рассказали в банке, спрос на услуги мобильных банкоматов в прифронтовых регионах Украины значительно возрос. Так, отмечается, в течение двух месяцев количество пользователей мобильного банкомата выросло втрое.

"Следовательно, ПриватБанк решил продолжать развитие этого социального проекта. В течение лета банк наладил эффективное сотрудничество с местными общинами, которые информируют население о графиках работы мобильного банкомата", – рассказали в банке.

Какие услуги предоставляет мобильный банкомат

В то же время в банке отметили: его клиенты могут воспользоваться через мобильные банкоматы рядом услуг. В частности:

получить наличные деньги;

получить "почти все доступные банковские услуги – от платежей и переводов до оформления депозитов, погашения кредитов, страхования и т.д.".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в ПриватБанке напомнили: изъятые или забытые в его банкоматах банковские карты не возвращаются владельцам. Причем даже если карта была выпущена другим банком. Поэтому в таком случае следует обращаться в свой банк для восстановления карты.

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