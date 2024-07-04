ПриватБанк продает кредиты украинцев: кого касается

ПриватБанк планирует до конца 2024 года продать права требования по портфелю карточных кредитов на 4,8 млрд грн. Портфель включает потребительские кредиты прошлых лет, предоставленные физическим лицам без обеспечения, которые были признаны безнадежными и списаны за счет сформированных резервов.

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Об этом сообщили в самом банке. Там отметили: из портфеля исключены кредиты, по которым должниками являются военнослужащие и мобилизованные.

"Для обеспечения максимально честных и прозрачных условий продаж ПриватБанк продолжит реализацию прав требований по карточным кредитам физических лиц через электронный аукцион OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины). ПриватБанк обновляет Правила торгов, чтобы привлечь шире круг потенциальных игроков рынка", – говорится в сообщении.

Ранее же ПриватБанк продал портфель кредитов с долгами почти на 500 млн грн. Там отметили:

реализованный банком портфель включает более 79 тыс. "старых" потребительских кредитов;

они были предоставлены "в предыдущие годы физическим лицам без обеспечения";

кредиты были признаны безнадежными и списаны за счет сформированных резервов;

"из портфеля для продажи исключены кредиты, по которым должниками являются военнослужащие, мобилизованные".

"Наибольшее ценовое предложение составило 13,101 млн грн. Что на 24% больше минимальной цены, определенной банком", – рассказали в ПриватБанке.

Украинцам упростили получение кредитов по системе "5-7-9"

Тем временем, Кабинет министров принял постановление, расширяющее сферу действия кредитной программы "5-7-9". Теперь, как заявлено, доступные кредиты можно получить на строительство и обустройство газотурбинных установок. Действие программы было расширено на:

газопоршневые;

биогазовые генерационные установки.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале мая же правительство Украины утвердило изменения в программу "Доступные кредиты 5-7-9%", сократив максимальную сумму кредита для финансирования оборотного капитала до 5 млн грн. Также нововведения предполагают снижение максимальной суммы кредитования для оборотного капитала и сохранение лимитов для инвестиционных целей. В частности, для предприятий перерабатывающей промышленности, которые остаются на уровне 150 млн грн.

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