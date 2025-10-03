ПриватБанк "отключит" карты украинцев: когда нельзя будет произвести оплату
Клиенты ПриватБанка не смогут осуществлять оплаты по своим картам 4 октября – с полуночи до 6:30. Причина – проведение регламентных работ.
Об этом сообщили в пресс-службе банка. Там отметили: работы затронут процессинговый центр.
"ПриватБанк производит плановые регламентные работы процессингового центра. В период проведения работ, 4 октября с 00:05 и до 6:30 утра, банк временно приостановит проведение операций с карточками", – говорится в сообщении.
Банкоматы также не будут работать
Кроме того, отметили в банке, из-за проведения работ банкоматы тоже не будут функционировать. Также недоступны будут:
- Терминалы.
- POS-терминалы банка.
Как проводить оплаты
В целом, рассказали в ПриватБанке, регламентные работы проводятся ночью, поскольку в это время "большинство клиентов не производят операции". Т.е. таким образом банк пытается максимально минимизировать неудобства для клиентов.
Тем не менее, отмечается, тем, кому может понадобиться в это время произвести оплату, советуют перенести операции на более раннее время. Либо же наоборот – отложить их до окончания работ.
Клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты
В то же время у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжать использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, перевыпустить ее.
Как рассказали в самом банке, сделать это можно в любом из его отделений. При этом перевыпущенную карту можно заказать с доставкой:
- как по Украине,
- так и за границу.
Еще один способ – оформить мгновенную Digital-карту в системе "Приват24". Для этого нужно:
- перейти в раздел "Все карты";
- нажать "Добавить";
- выбрать "Digital-карта".
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время до ноября-2025 ставки по депозитам в украинских банках вряд ли изменятся. Однако за счет замедления инфляции доходность вкладов в гривне может вырасти на 1-2 процентных пункта (п.п.), до 3%. Самыми привлекательными для граждан будут депозиты сроком на 6-9 мес. и на год.
