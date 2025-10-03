ПриватБанк "отключит" карты украинцев: когда нельзя будет произвести оплату

Клиенты ПриватБанка не смогут осуществлять оплаты по своим картам 4 октября – с полуночи до 6:30. Причина – проведение регламентных работ.

Об этом сообщили в пресс-службе банка. Там отметили: работы затронут процессинговый центр.

"ПриватБанк производит плановые регламентные работы процессингового центра. В период проведения работ, 4 октября с 00:05 и до 6:30 утра, банк временно приостановит проведение операций с карточками", – говорится в сообщении.

Банкоматы также не будут работать

Кроме того, отметили в банке, из-за проведения работ банкоматы тоже не будут функционировать. Также недоступны будут:

Терминалы.

POS-терминалы банка.

Как проводить оплаты

В целом, рассказали в ПриватБанке, регламентные работы проводятся ночью, поскольку в это время "большинство клиентов не производят операции". Т.е. таким образом банк пытается максимально минимизировать неудобства для клиентов.

Тем не менее, отмечается, тем, кому может понадобиться в это время произвести оплату, советуют перенести операции на более раннее время. Либо же наоборот – отложить их до окончания работ.

Клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты

В то же время у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжать использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, перевыпустить ее.

Как рассказали в самом банке, сделать это можно в любом из его отделений. При этом перевыпущенную карту можно заказать с доставкой:

как по Украине,

так и за границу.

Еще один способ – оформить мгновенную Digital-карту в системе "Приват24". Для этого нужно:

перейти в раздел "Все карты";

нажать "Добавить";

выбрать "Digital-карта".

