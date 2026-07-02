Пришлось приостановить работу: Россия нанесла удар по мясокомбинату "Юбилейный" в Запорожье

Российские беспилотники атаковали запорожский филиал мясокомбината "Юбилейный", в результате чего были повреждены склады и офисные помещения, а предприятие временно приостановило работу. Из-за приостановки производства возможны перебои с выпуском отдельной продукции бренда, однако человеческих жертв во время атаки удалось избежать. В частности, сегодня (2 июля) в результате еще одной атаки был уничтожен терминал "Новой почты" в Запорожье.

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О разрушении мясокомбината заявил руководитель филиала предприятия Максим Рак в комментарии местным СМИ. В результате удара были повреждены производственная инфраструктура, складские и офисные помещения, а масштабный пожар продолжался почти до утра.

Из-за серьезных разрушений предприятие вынуждено приостановить производство, что может повлиять на поставки популярной продукции бренда, в частности колбас "Юбилейный", которые широко представлены в украинских магазинах. Атака произошла вечером, когда российские войска нанесли удар двумя реактивными беспилотниками по территории запорожского филиала предприятия.

После попадания возник сильный пожар, ликвидация которого продолжалась практически всю ночь. По словам Рака, огонь постоянно вспыхивал заново, что значительно затрудняло работу спасателей. Пожарным пришлось бороться с пламенем до самого утра, чтобы полностью локализовать возгорание и не допустить его дальнейшего распространения.

В результате атаки предприятие понесло существенные материальные убытки. Наибольшие повреждения получили складские комплексы, где хранилась продукция и сырье, а также офисные помещения предприятия. Именно из-за разрушения производственной инфраструктуры руководство приняло решение временно приостановить работу запорожского филиала до завершения оценки убытков и проведения восстановительных работ.

В настоящее время специалисты определяют масштабы разрушений и оценивают, сколько времени потребуется для возобновления производства. Несмотря на серьезные разрушения, удалось избежать худшего. По словам руководителя предприятия, удар пришелся как раз на смену персонала. Благодаря этому на территории находились только охранники, которые не пострадали.

Таким образом удалось избежать человеческих жертв, хотя последствия для самого предприятия оказались очень серьезными. После атаки на территории мясокомбината продолжается ликвидация последствий обстрела. Специалисты занимаются расчисткой территории, оценкой технического состояния зданий и определением объёмов повреждённого оборудования.

Пока продолжаются эти работы, производственный процесс в запорожском филиале остается приостановленным. Поскольку предприятие является одним из производителей популярных колбасных изделий под брендом "Юбилейный", временная остановка работы может сказаться на объемах выпуска отдельной продукции и ее поставках в торговые сети.

Впрочем, на данный момент компания официально не сообщала о возможном дефиците продукции или сроках возобновления производства. Окончательные выводы относительно дальнейшей работы предприятия станут известны после завершения оценки ущерба.

В частности, по словам Запорожской ОГА , был разрушен терминал "Новой почты". "К счастью, обошлось без пострадавших", — говорится в сообщении.

Пострадал склад, который связывают с брендом "Наша Ряба"

Недавно российская авиация нанесла очередной удар по промышленной инфраструктуре Запорожья. В ходе массированной атаки управляемыми авиационными бомбами был поврежден крупный складской комплекс и расположенная рядом станция технического обслуживания.

По информации местных Telegram-каналов, речь идет о логистическом объекте, который связывают с продовольственным брендом "Наша Ряба". На опубликованных в сети видео видно масштабные разрушения здания — разрушенные стены, поврежденная крыша, разгромленные складские помещения и внутреннее оборудование.

Вечером 30 июня российская авиация в течение примерно полутора часов сбросила на Запорожье семь управляемых авиационных бомб. Под ударами оказались промышленные предприятия, складские помещения, станция технического обслуживания, жилые дома и детский сад.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, удары России по украинским АЗС являются сознательным решением, направленным на максимальное уничтожение топливной инфраструктуры. Об этом свидетельствует широкая география таких ударов — крупные города, приграничные районы и т. д. Впрочем, уверяют эксперты, несмотря на это, без топлива — и, в частности, бензина — украинцы не останутся.

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