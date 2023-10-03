Повышенная готовность к обстрелам: ключевое оборудование для энергетики Украина буде держать за границей

Украина готовится к новым российским обстрелам энергетической инфраструктуры. Из-за этого как минимум половина запасных трансформаторов будет храниться не на территории Украины, а за границей.

Об этом говорится в материале The Economist. По данным издания, в целом речь идет о 100 новых высоковольтных трансформаторов.

"Заказано сто новых высоковольтных трансформаторов, половина из которых будет произведена внутри страны, а половина закуплена за рубежом. Нападения на украинские заводы привели к тому, что пока было сделано довольно мало отечественных. По готовности иностранные будут храниться в безопасности – в Польше и Румынии – до тех пор, пока они не понадобятся в Украине", – говорится в материале.

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Это важнейшие элементы энергоинфраструктуры, без которых не возможно поставлять ток украинцам. Кроме того, такие устройства очень сложны в производстве. Во многом именно из-за нехватки трансформаторов зимой 2022-2023 гг. отключения света для потребителей были такими продолжительными и болезненными.

Также отмечается, что украинские энергетики изо всех сил стараются уберечь существующее оборудование. Например, на распределительных станциях ключевые элементы обкладывают мешками с песком.

По словам энергетиков, это может защитить технику от осколков, но в случае прямого попадания ничего нельзя сделать. Поместить оборудование в бетонные коробы не получится, т.к. трансформаторы в таком случае быстро перегреваются.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко также заверил, что Украина активно готовится к возобновлению атак на свою энергетическую систему. Однако он предупредил, что теперь энергосистема находится в более уязвимом состоянии, чем год назад.

И хотя у Украины прибавилось опыта в противодействии российским обстрелам, агрессор, вероятно, тоже извлечет уроки из своего опыта прошлой зимой, отметил Галущенко. Поэтому, в первую очередь, по его словам, Украине нужны системы ПВО для отражения атак на инфраструктуру.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже разработали графики отключений электроэнергии. Правда, применять их пока что не планируют – для этого есть определенные условия.

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