Повышение налогов задело дарение авто: сколько теперь нужно платить и как избежать дополнительных расходов

В Украине налог не уплачивается только при даровании авто близким родственникам (первая и вторая степень родства). Во всех остальных случаях уплачивается 5% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора, а для нерезидентов – 18% и 1,5%.

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Об этом сообщили в Главном сервисном центре Министерства внутренних дел (МВД). Дарение транспортного средства – одна из популярных процедур перерегистрации автомобилей в Украине.

По данным МВД, с начала 2024 года по этой схеме проведено более 36,5 тысячи операций, большинство из которых касается легковых автомобилей (31 тысяча), грузовых авто (почти 4 тысячи), мотоциклов (около 350) и автобусов (155). Особенность этой услуги – возможность передать авто бесплатно, в подарок.

Как работает механизм дарения авто

Дарение транспортного средства предусматривает передачу авто другому лицу бесплатно. Процедура оформления включает в себя заключение договора дарения и последующую перерегистрацию автомобиля в сервисном центре МВД. Для членов семьи первой и второй степени родства действуют значительные налоговые льготы:

первая степень родства : родители, муж/жена, дети (в том числе усыновленные).

: родители, муж/жена, дети (в том числе усыновленные). вторая степень родства : родные братья и сестры, бабушки и дедушки, внуки.

Пожалование между такими родственниками освобождено от уплаты налога на доходы физических лиц и сбора.

Сколько нужно платить, если нет родства

Если дарование осуществляется между лицами, не являющимися близкими родственниками, Налоговый кодекс Украины предусматривает ряд ставок. Пока они такие:

5% налога на доходы физических лиц от оценочной стоимости автомобиля;

1,5% военного сбора.

Для нерезидентов ставки еще выше. А именно:

18% налога на доходы физических лиц;

1,5% военного сбора.

Например, если стоимость автомобиля составляет 500 тысяч гривен, то нерезиденту придется уплатить 97,5 тысячи гривен налогов, тогда как резиденту – 32,5 тысячи.

Как избежать налоговых расходов

Чтобы избежать уплаты налогов, дарование выгоднее всего оформлять между близкими родственниками. Для этого нужно подтвердить степень родства соответствующими документами (свидетельство о рождении, браке и т.п.).

Процедура перерегистрации дарованного авто в сервисном центре МВД проста и удобна. Обычно операция занимает один день. Для оформления необходимо предоставить:

паспорт гражданина Украины;

копию справки о регистрационном номере налогоплательщика;

документ, подтверждающий полномочия представителя (если обращается не сам даритель или одаренный);

свидетельство о регистрации транспортного средства;

документы, подтверждающие родство (если есть);

нотариально удостоверенный договор дарения (при необходимости).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, для украинских водителей могут ввести новый штраф – за превышение транспорта допустимого уровня шума. Размер наказания предполагается установить на уровне 17000 грн. За повторное нарушение придется платить уже 34 000 грн.

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