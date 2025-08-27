"Новая почта" меняет правила доставки за границу: что стоит знать украинцам

С 29 августа все отправления в США облагаются налогом, а беспошлинный порог в 800 долларов отменен. Клиенты Новой почты могут выбирать, кто оплачивает пошлину и брокерские услуги, но в любом случае стоит тщательно заполнять данные о товаре, чтобы избежать задержек и дополнительных расходов.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA сообщила "Новая почта". Причина изменений – отмена льготного беспошлинного порога для импорта товаров в США, которая произошла указом Президента США от 29 августа.

Отныне все международные отправления, независимо от их стоимости, подлежат начислению таможенных платежей и налогов. Ранее действовал так называемый порог de minimis в размере 800 долларов США, это означало, что товары дешевле этой суммы не облагались налогом, что было удобно как для частных покупателей, так и для малых экспортеров.

Теперь этот порог отменен. Для украинских отправителей установлена ставка пошлины в 10% от стоимости товаров, и эта ставка применяется к каждому отправлению. С 26 августа отправители смогут сами выбирать, кто будет платить таможенные платежи: отправитель или получатель.

Если платит отправитель, к стоимости доставки добавят только 10% от стоимости отправления, а услуги по растаможке уже включены в тариф. Если платит получатель, то при получении он платит 10% пошлины и дополнительно брокерские услуги от 25 долларов за каждое отправление. Ему будет приходить письмо на электронную почту со ссылкой для оплаты. Доставка осуществляется только после расчета.

Чтобы избежать проблем на таможне, следует внимательно указывать страну происхождения товаров, описание и их реальную рыночную стоимость. Ставка 10% действует только для товаров, произведенных в Украине. Для других стран тарифы могут отличаться, а при обнаружении ошибок таможня может задержать или доначислить дополнительные сборы.

Контроль за импортом усиливается, американские таможенники будут уделять особое внимание соответствию описаний, стране происхождения, заявленной цели и стоимости товара. "Новая почта" предоставила список советов для пользователей разных каналов:

в отделениях операторы будут консультировать по выбору плательщика пошлины и назовут точные суммы;

в мобильном приложении появится предупреждение об изменениях и возможность выбрать плательщика;

в личном кабинете на сайте можно будет выбрать опцию "Получатель" или "Отправитель" на этапе заполнения инвойса и увидеть расчеты сразу;

для корпоративных клиентов через API внедрена возможность указывать налогоплательщика с помощью индикаторов DAP (плательщик – получатель) или DDP (плательщик – отправитель).

Отмечается, что эти нововведения призваны помочь клиентам более гибко управлять расходами. Однако, в то же время означают, что даже небольшие отправления теперь будут обходиться дороже и потребуют большего внимания к заполнению документов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 13 августа 2025 года "Нова Пошта" взимает дополнительный 1 доллар за автоматическое оформление незарегистрированных отправлений, чтобы ускорить доставку и покрыть административные расходы. Чтобы избежать этой платы, пользователям нужно самостоятельно регистрировать заказ в личном кабинете.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!