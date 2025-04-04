Пошлины Трампа ослабят армию США, производство оружия оказалось под угрозой – Politico

Пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа, рискуют ослабить его страну в военном смысле. В частности, под угрозой оказались производство истребителей F-35, подлодок и систем ПВО.

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Об этом сообщает Politico, ссылаясь на дипломатов, законодателей, чиновников и аналитиков оборонной промышленности. Они обеспокоены, что избранный Трампом курс на изоляцию США может заставить ее партнеров искать сотрудничество в другом месте.

"У нас есть требования и мы будем делать то, что имеет смысл для нас. Мы действительно ищем, что нам нужно развивать дома", – сказал дипломат одной из стран НАТО.

Журналисты отмечают, что в стремлении выровнять торговый дисбаланс американская администрация рискует разрушить другую свою цель – превратить США в индустриальный центр. Это ведь намного легче прописать в документе, чем сделать.

"Будет дефицит поставок по принципу "глаз за око". Наши союзники и другие партнеры собираются принять ответные меры. Некоторые потенциально жизненно важные материалы либо будут стоить гораздо дороже, чем они делали, либо просто не будут доступны", – предупреждает бывший чиновник по закупкам Пентагона Билл Гринволт.

По его словам, Пентагон, конечно, сможет найти соответствующих подрядчиков, предлагающих более дешевую продукцию, и наладить сеть поставок в США, но на это уйдут годы. " Это требует много времени, усилий и много денег", – говорит эксперт.

Кроме того, в США даже не хватает рабочих, чтобы закрыть внутреннюю потребность в деталях оружия. Оборонная промышленность годами пытается привлечь работников и с переменным успехом конкурирует с другими отраслями. Поэтому бизнес-группы уже обратились в Белый дом с требованием произвести для оборонной промышленности таможенное исключение.

" В аэрокосмическом и оборонном секторе просто не хватает людей, чтобы удовлетворить текущие потребности", – говорит вице-президент по международным делам Ассоциации аэрокосмической промышленности Дак Хардвик.

Европейские чиновники отмечают, что это побуждает ЕС больше инвестировать в местное производство оружия и снизить зависимость от американских запчастей и материалов. К программам, которым может быть нанесен удар, относятся:

производство истребителей F-35 , над которыми в общей сложности работают около двух десятков разных стран;

, над которыми в общей сложности работают около двух десятков разных стран; важные совместные проекты с Норвегией и Израилем в направлении разработки систем противоракетной и противовоздушной обороны ;

; совместное производство атомных подлодок и обмен технологиями между Австралией, Великобританией и США.

Также OBOZ.UA сообщал, что Дональд Трамп предполагает возможность снижения новых пошлин на импорт. Но чтобы американская администрация отменила торговые ограничения, каждая страна должна предложить что-то действительно феноменальное.

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