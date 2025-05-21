Популярная для украинцев услуга в Дії станет платной: сколько будет стоить

С 1 июня в приложении Дія появится платная услуга - мультишеринг документов, которая позволяет предоставлять сразу несколько цифровых копий из госреестров (популярна среди бизенсов). Для компаний она будет стоить 21 500 грн за подключение и 9,80 грн за каждый запрос, а для пользователей базовый шеринг одного документа останется бесплатным.

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Об этом рассказал СЕО компании FlexiPay Ярослав Каплан в LinkedIn. Речь идет о предоставлении двух и более цифровых копий документов из государственных реестров по запросу компаний, которые идентифицируют личность клиента.

По словам Каплана, оплачивать услугу будут не пользователи, а именно юридические лица - банки, микрофинансовые учреждения, страховые компании, мобильные операторы и другие организации, которые работают с проверкой данных клиентов. Базовая функция - шеринг одного документа, например паспорта или водительского удостоверения - для пользователей останется без изменений: она и в дальнейшем будет бесплатной.

Изменения коснутся только мультишеринга, когда запрашивается несколько документов одновременно (например, паспорт + ИНН + водительское). По новым правилам:

21 500 грн - единовременная стоимость подключения к сервису мультишеринга через Дію;

- единовременная стоимость подключения к сервису мультишеринга через Дію; 9,80 грн - за каждый запрос (наборы документов).

Для сравнения, альтернативная услуга через BankID НБУ стоит от 5 до 20 грн за пакет документов, в зависимости от его состава. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, новация направлена на оптимизацию расходов на обслуживание цифровой инфраструктуры, ведь только финансовый сектор ежемесячно генерирует десятки тысяч запросов.

"Финансовый сектор готов за это платить", - заявил министр. Ожидается, что это решение позволит государству не перекладывать расходы на рядовых граждан, а монетизировать услугу для бизнеса, который активно ею пользуется.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине появится возможность подаваться на государственную службу через приложение Дія - теперь все документы и заявления можно будет подать онлайн, без бумажной волокиты. Экспериментальный проект продлится два года и охватит государственные учреждения.

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