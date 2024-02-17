Польские активисты на границе якобы не пропустили в Украину военную технику: опубликовано видео

В соцсетях распространяют видео, якобы снятое на польской границе. В нем водитель показывает фуру с военной техникой, которую не пропустили в Украине польские "трактористы в состоянии алкогольного опьянения". Установить достоверность этого видео невозможно.

В видео несколько водителей рассказывают о том, как протестующие (польские фермеры) не пропустили грузовик с военной техникой. Украинские водители называют свои имя, показывают номерные знаки фуры, а также сам груз – похожий на военную технику.

"У этой машины, человек везет машины на ВСУ. Мы приехали на границу...Группа неустановленных лиц, это трактористы...люди в состоянии алкогольного опьянения, начали бросаться на грузовик...Показал все документы, что есть запрос на Министерство обороны. Его не пустили, развернули", – говорится в видео.

Отметим, что речь идет об отдельных представителях протеста. При этом Польша продолжает оказывать военную помощь Украине, через эту страну поставляется львиная доля помощи.

Польские фермеры готовятся полностью остановить украинские перевозки

Украинские перевозчики решились на протест после заявления польских фермеров, что с 20 февраля они полностью заблокируют границу Украины с Польшей. Перекрыть хотят не только все пограничные переходы между странами, но и подъездные пути к железнодорожным перевалочным станциям и морским портам.

Кроме того, уже с 1 марта свою забастовку могут возобновить польские перевозчики. Украина уже активно ведет переговоры, чтобы этого не произошло.

Польские фермеры уже расширили блокаду на пункт пропуска "Корчова – Краковец". В целом блокируются шесть пунктов пропуска: "Корчова – Краковец", "Зосин – Устилуг", "Долгобычув – Угринов", "Медыка – Шегини", "Ягодин – Дорогуск" и "Гребенное – Рава-Русская".

Как сообщал OBOZ.UA, польские протесты на границе имеют российский след. В частности, нынешний протест фермеров, как и предыдущие забастовки перевозчиков, организовал и поддерживает представитель маргинальной партии "Конфедерация" Рафал Меклер.

А посол Украины в Польше Василий Зварич заявил, что на самом деле у польских фермеров нет оснований для обострения протестов. По его словам, требования забастовщиков уже услышали в Европейском Союзе, а потому дальнейшее решение проблем должно перейти в конструктивное и переговорное русло. Иначе выигрывать будет только Россия, и митингующие фермеры тоже окажутся среди проигравших.

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