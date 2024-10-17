Польская блокада на границе с Украиной: в ГНСУ рассказали, какая ситуация на пунктах пропуска

На пункте пропуска "Медика-Шегини" пока не происходит блокировка грузового транспорта польскими фермерами, несмотря на ранее анонсированные протесты. Снижение пассажиропотока способствовало стабилизации ситуации на границе.

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Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона. Польские фермеры, выступающие против излишнего импорта сельскохозяйственной продукции из Украины, ранее объявили о возможности проведения акций протеста, направленных на блокирование грузового транспорта на границе.

Основная причина их недовольства заключается в том, что большой объем украинской продукции оказывает негативное влияние на рынок в Польше, снижая цены на местные товары и создавая конкуренцию для польских фермеров. Анонсированные протесты были направлены на давление на правительство Польши для усиления мер по ограничению импорта из Украины.

По словам Демченко, на пункте пропуска "Медика-Шегини" пока нет блокировки грузовых транспортных средств. Хотя протест польских фермеров был анонсирован, реальных препятствий для движения грузовиков в этом направлении нет. Государственная пограничная служба Украины следит за развитием ситуации и надеется, что никаких блокад на границе не будет ни на пункте пропуска "Медика-Шегини", ни на других пограничных переходах.

В целом, по словам Демченко, на границе с Польшей сейчас нет значительных очередей или серьезных скоплений транспортных средств. Уменьшение наблюдаемого в осенний период пассажиропотока также способствует стабилизации ситуации на пунктах пропуска. Если летом через границу проходило около 4 миллионов человек в месяц, то в сентябре этот показатель снизился до более 3 миллионов человек.

Снижение количества пересечений границы, в частности, с Польшей, является важным фактором для нормализации движения на пунктах пропуска. В будние дни граница пересекает примерно 80-85 тысяч человек в обоих направлениях, а по выходным этот показатель может достигать 100 тысяч. Для сравнения, в летний период эти показатели были значительно выше, что вызывало определенные проблемы с очередями.

Демченко отметил, что уменьшение пассажиропотока привело к уменьшению очередей на пунктах пропуска, включая "Медико-Шегини". Хотя могут случаться отдельные дни с временным скоплением транспортных средств, это обычно происходит из-за одновременного выбора одного направления большим количеством путешественников.

Важно отметить, что недавние напряженные отношения между Польшей и Украиной, в частности в сфере сельскохозяйственных перевозок, оказывают влияние на общую ситуацию на границе. Протесты польских фермеров ответили на экспорт продукции из Украины, что ставит под угрозу местный рынок. Однако обе стороны стремятся сохранить нормальный поток грузовых и пассажирских перевозок через границу, чтобы не допустить дестабилизации торговых связей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, польские фермеры решили снова блокировать границу с Украиной из-за недовольства конкуренцией, которую составляет им украинская мягкая ягода. Впрочем, пока пограничные пункты не заблокированы – местные власти не дали разрешения фермерам на такие действия.

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