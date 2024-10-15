Польские фермеры угрожают перекрыть границу с Украиной из-за страха конкуренции: какой продукцией недовольны

Польские фермеры решили снова блокировать границу с Украиной из-за недовольства конкуренцией, которую составляет им украинская мягкая ягода. Впрочем, пока пограничные пункты не заблокированы – ведь местные власти не дали разрешения фермерам на такие действия.

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Об этом сообщил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин, передает "Громадське радіо". Впрочем, отметил он, официальной причиной для возможных протестов сами фермеры называют невыполнение министерством аграрной политики Польши обязательств по компенсациям.

"Они якобы ограничили использование определенных веществ для аграриев и должны платить за это компенсации, но не делают этого. Насколько я понимаю, это вопрос к правительству Польши и где-то там в кавычках в ЕС. Я думаю, что это все же попытка надавить свое правительство", – сказал Балин.

При этом он подчеркнул: по инсайдерской информации, реальная причина запланированных протестов совсем другая. Дело в том, что поляки недовольны конкуренцией, которую оказывает им мягкая ягода из Украины.

"По нашей информации польские аграрии обратились к местным властям за разрешением на протесты. Власть им отказала. И это нам очень нравится, может быть, мы не просто так работали в ноябре прошлого года. Они пошли в суд и через него добились права блокировать переход на Шегини", – отметил эксперт.

В то же время, рассказал он, после окончания предыдущих страйков все начало работать – однако вскоре с польской стороны начались новые осложнения. В частности, по его словам, "были случаи, когда та же ягода заезжала на польскую сторону, там брали ее пробы и оставляли стоять на семь дней".

Польские протесты на границе с Украиной

Протесты польских аграриев на границе с Украиной длились с ноября прошлого года по апрель этого. Главное требование протестующих было ограничения импорта сельхозпродукции из Украины, и в частности – уменьшение ввоза зерновых, несмотря на то, что такие культуры проходят территорию этой страны транзитом.

Уладить ситуацию на границе удалось только в конце апреля, однако аналогичные однодневные протесты проходили и в мае, и в июне. На самом деле, блокируя границу поляки "стреляют себе в ногу", так как в 2023 году Польша экспортировала в Украину товаров на сумму 12,3 млрд долларов, а импортировала из Украины – на 6,6 млрд долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее на границе с Польшей прекратил работу пункт пропуска "Нижанковичи – Мальховице". Впрочем, не навсегда – ожидается, что до конца 2024 года будет завершено строительство нового пункта.

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