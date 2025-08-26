Украинцы ходят в рестораны реже, но платят больше: как изменился чек

В первом полугодии 2025 года посещаемость заведений питания в Украине упала на 9%, однако средний чек вырос на 17% и составил 171 грн. Отмечается, что украинцы ходят в рестораны реже, но платят больше, что позволяет выручке расти, несмотря на снижение трафика.

Об этом говорится в исследовании Poster. Аналитики отмечают, что, несмотря на войну и экономические вызовы, сфера общественного питания в Украине продолжает держать позиции, однако с новыми тенденциями.

Исследование показало, что в первом полугодии 2025 года украинцы стали реже посещать кафе, рестораны и бары, однако тратят там больше. В целом по Украине выручка заведений общественного питания выросла на 5%, однако количество посетителей сократилось на 9% по сравнению с первым полугодием 2024 года.

Такая статистика означает, что люди реже выходят "на кофе или ужин", но средний чек вырос, что компенсирует падение трафика. Среди городов лучшую динамику показал Львов – там выручка выросла на 7%. За ним следуют Одесса и Харьков (+ 6%), Днепр (+ 5%). Зато в Виннице зафиксировано падение на 1%, а Киев продемонстрировал лишь символический рост (+1%).

По форматам заведений наиболее взрывной рост показали суши-рестораны – их выручка поднялась на 9%, а посещаемость осталась на уровне прошлого года, это единственный сегмент, где падения трафика не наблюдалось. Кафе (+5%), пекарни (+4%) и пиццерии (+3%) также выросли, тогда как бары и классические рестораны продемонстрировали отрицательную динамику – по -1%.

Ключевая причина роста выручки – подорожание счетов. В среднем чек в заведениях общественного питания Украины вырос на 17% и составил 171 грн.

в барах счет вырос на 19% – до 476 грн;

в кофейнях – на 18%, до 108 грн;

в кафе – на 17%, до 307 грн;

в ресторанах – на 17%, до 675 грн;

в пиццериях – на 16%, до 324 грн;

в пекарнях – на 14%, до 82 грн;

в суши-заведениях – на 12%, до 670 грн.

"Цифры показывают не то, что украинцы стали есть больше или баловать себя чаще, а то, что любимый кофе или ужин в ресторане подорожали, за те же заказы теперь приходится платить больше", – объясняет CEO и соучредитель Poster. Специалисты отмечают, что такая тенденция сохранится: количество посещений, вероятно, и в дальнейшем будет снижаться из-за экономического давления, но средний чек будет расти вместе с ценами на продукты и энергоносители.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, производители прогнозируют рост цен на хлебобулочные изделия в Украине. По их ожиданиям, в 2025 году стоимость этих продуктов может увеличиться на 15-20%. Причина – рост затрат на производство.

