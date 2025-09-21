По Украине распространяются новые мошеннические схемы: как не потерять свои деньги и данные

По Украине распространяются новые мошеннические схемы, которые работают через Telegram, телефонные звонки и фальшивые "службы безопасности". Чтобы не потерять деньги и данные, нужно не переходить по подозрительным ссылкам, не сообщать пароли и в случае подозрения сразу обращаться на 102.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины. Правоохранители предупреждают, что злоумышленники активно используют мессенджеры, телефонные звонки и психологическое давление, чтобы завладеть средствами и персональными данными граждан.

мошенники атакуют через Telegram;

Одна из самых распространенных схем связана с аккаунтами Telegram. Злоумышленники получают доступ к учетным записям и с помощью искусственного интеллекта отправляют короткие голосовые сообщения всем контактам жертвы, у которых просят деньги "в долг". Люди, доверяя голосу знакомого, часто выполняют просьбу и теряют средства.

под видом СБУ и "проверки средств";

Другой вид мошенничества связан с покупкой биологических добавок онлайн. Мошенники звонят и представляются работниками СБУ, сообщая, что средства от покупки якобы попали в страну-агрессора. Далее они угрожают уголовной ответственностью и предлагают "проверить" деньги: перевести на карту или передать лично в оговоренном месте.

звонки от "службы безопасности банка";

Третья схема – классические телефонные аферы. Мошенники называются работниками банка и сообщают о блокировке карты или подозрительной операции. Они завладевают персональными данными или предлагают перевести деньги на "белые" карты якобы для сохранения.

Как не стать жертвой

Полиция советует не переходить по подозрительным ссылкам, не передавать данные карт и пароли, проверять личность собеседника и в случае подозрительных звонков обращаться в официальные каналы банка. В случае мошенничества необходимо немедленно звонить 102 и блокировать карты.

Схемы постоянно меняются, но базовая осторожность и цифровая гигиена помогают избежать потерь. Двухфакторная аутентификация, надежные пароли и скрупулезная проверка сообщений – главная защита украинцев от мошенников.

