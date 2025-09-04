Украинцам "раздавали" выплаты от государства и воровали деньги с карточек: как работает мошенническая схема

В Украине разоблачили группу интернет-мошенников, которые воровали деньги с карточек граждан под предлогом предоставления "государственной помощи". Для этого они создали фишинговый сайт, похожий на портал государственных услуг Дія.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры. Отмечается, что мошенниками оказались двое молодых людей в возрасте 21 и 22 года.

Как действовала схема

Подозреваемые запускали в Facebook таргетированную рекламу о якобы выплатах от государства.

о якобы выплатах от государства. После перехода по ссылке открывался фишинговый сайт, похожий на "Дію".

Жертвам открывалось диалоговое окно, визуально похожее на приложение банка , чтобы не вызвать сомнений в подлинности.

, чтобы не вызвать сомнений в подлинности. Доверчивые пользователи собственноручно предоставляли аферистам доступ к собственным счетам, указывая пин-код от своих банковских карт, а также логин и пароль к банковскому приложению.

Сейчас известно о двух людях, которых обманули аферисты. Но установление полного круга лиц, которые могли стать жертвами мошеннической схемы, продолжается.

Фигурантам уже сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, повторно и с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Санкция за это преступление предусматривает 5-12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Прокуроры будут ходатайствовать в суде об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

На этом фоне правоохранители призвали украинцев к бдительности. А также, чтобы сохранить свои средства, не переходить по сомнительным ссылкам и проверять информацию о помощи от государства на официальных источниках.

Самые распространенные мошеннические схемы

С развитием интернета в Глобальной сети появилось немало мошеннических схем, которые имеют одну цель: украсть деньги жертвы. Причем злоумышленники даже не всегда действуют из Украины, поэтому достать их правосудию бывает затруднительно.

Фишинг – одна из самых популярных схем обмана, она заключается в создании фальшивых копии популярных сайтов, где пользователи сами оставляют персональные банковские данные. Другими распространенными в Украине схемами являются:

"деньги за лайки";

почтовое и телефонное мошенничество;

"кража sim-карт";

взлом приложений (в частности Дии);

фейковые магазины в Instagram.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине разоблачили сеть мошеннических колл-центров, которая работала через звонки гражданам ЕС (Европейский Союз), выдавая себя за работников банков и заставляя переводить деньги или покупать криптовалюту. Их деятельность нанесла гражданам почти 12 миллионов гривен убытков.

