По 6 пассажиров на место, а вагонов нет: в "Укрзализныце" объяснили, как купить билет на поезд
Полномасштабная война стала для "Укрзализныци" и отрасли всей железнодорожной инфраструктуры настоящим вызовом – перевозчик уже потерял десятки вагонов, тогда как сотни стоят на ремонте, а более тысячи ждет списания. Это создает бешеный спрос – летом ожидается шесть желающих пассажиров на одно место.
Об этом сообщили в самой железной дороге. В то же время специалисты дали несколько советов, которые помогут получить билет на нужный поезд или добраться до своего пункта назначения.
Причина дефицита билетов
- 46 пассажирских вагонов уничтожено врагом за время полномасштабного вторжения;
- еще 200 вагонов и целый поезд Интерсити+ – в очереди на ремонт после обстрелов, дронов и столкновений;
- 1 050 вагонов ожидают обследования и исключения из эксплуатации из-за возраста и непригодного состояния.
В результате парк сокращается, тогда как спрос растет. Уже сейчас среднее соотношение спроса к предложению составляет 4 к 1, а в пиковый сезон – 6 человек на одно место.
На отдельных направлениях цифры вообще фантастические: из Львова в Киев ежедневно ищут места 9 762 человека.
Как все же купить билет
Железнодорожники дали несколько советов, которые помогут приобрести билет на желаемый поезд. Придерживаться их может каждый.
- Покупайте за 20 суток. Билеты открываются именно за этот срок – и самые популярные направления разлетаются в первые часы.
- Включите автовыкуп. Если билет не удалось купить сразу – сервис отслеживает появление мест и покупает автоматически. С начала года им воспользовались 150 000 пассажиров, которые приобрели около миллиона билетов.
- Рассмотрите пересадки. Региональные поезда с кондиционерами – реальная альтернатива прямым рейсам. Купить на них места значительно проще.
- Для международных поездок – обратите внимание на аэропорты в Молдове, Румынии и Венгрии. Добраться до них в высокий сезон куда проще, чем купить билет в польские города. Актуальный перечень международных стыковок – на портале uz-vezemo.
Как уже сообщал OBOZ.UA, "Венгерская государственная железная дорога" (MÁV) ограничила движение своих поездов в Украине – они больше не будут идти в Ужгород и Мукачево. Зато посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на станции Чоп.
