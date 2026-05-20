По 6 пассажиров на место, а вагонов нет: в "Укрзализныце" объяснили, как купить билет на поезд

Полномасштабная война стала для "Укрзализныци" и отрасли всей железнодорожной инфраструктуры настоящим вызовом – перевозчик уже потерял десятки вагонов, тогда как сотни стоят на ремонте, а более тысячи ждет списания. Это создает бешеный спрос – летом ожидается шесть желающих пассажиров на одно место.

Об этом сообщили в самой железной дороге. В то же время специалисты дали несколько советов, которые помогут получить билет на нужный поезд или добраться до своего пункта назначения.

Причина дефицита билетов

46 пассажирских вагонов уничтожено врагом за время полномасштабного вторжения;

еще 200 вагонов и целый поезд Интерсити+ – в очереди на ремонт после обстрелов, дронов и столкновений;

1 050 вагонов ожидают обследования и исключения из эксплуатации из-за возраста и непригодного состояния.

В результате парк сокращается, тогда как спрос растет. Уже сейчас среднее соотношение спроса к предложению составляет 4 к 1, а в пиковый сезон – 6 человек на одно место.

На отдельных направлениях цифры вообще фантастические: из Львова в Киев ежедневно ищут места 9 762 человека.

Как все же купить билет

Железнодорожники дали несколько советов, которые помогут приобрести билет на желаемый поезд. Придерживаться их может каждый.

Покупайте за 20 суток. Билеты открываются именно за этот срок – и самые популярные направления разлетаются в первые часы.

Включите автовыкуп. Если билет не удалось купить сразу – сервис отслеживает появление мест и покупает автоматически. С начала года им воспользовались 150 000 пассажиров , которые приобрели около миллиона билетов .

Рассмотрите пересадки. Региональные поезда с кондиционерами – реальная альтернатива прямым рейсам. Купить на них места значительно проще.

Для международных поездок – обратите внимание на аэропорты в Молдове, Румынии и Венгрии. Добраться до них в высокий сезон куда проще, чем купить билет в польские города. Актуальный перечень международных стыковок – на портале uz-vezemo.

Как уже сообщал OBOZ.UA, "Венгерская государственная железная дорога" (MÁV) ограничила движение своих поездов в Украине – они больше не будут идти в Ужгород и Мукачево. Зато посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на станции Чоп.

