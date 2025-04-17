"Песчаный нелегал" Самофал пытался снять аресты со своей компании и имущества: что решил суд

В Украине продолжаются суды по делу предпринимателя Валерия Самофала и его супруги Светланы. Их подозревают в незаконной добыче песка в Фастовском районе Киевской области. При этом делец пытается вийти сухим из воды и уже активно, хоть и безуспешно, пытается оспаривать "неудобные" для себя судебные решения. Также он, вероятно, продолжает зарабатывать на нелегальной добыче.

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Как сообщает СтопКор, речь идет о ООО "Транском-19", которой насчитали причинение ущерба государству в 500 млн грн. Обвинительный акт передали в суд, а на активы наложили арест. Именно это решение и обжаловал Самофал.

Заседание по уголовному делу в отношении Самофалов состоялось 16 апреля в Васильковском горрайонном суде под председательством судьи Дорошенко В.М. На заседании также присутствовал новый адвокат Самофала – Евгений Солодко.

Он заявил ходатайство о возвращении двух первых томов материалов дела обратно в прокуратуру, поскольку их содержание якобы не соответствует содержанию дела – по словам адвоката, там есть материалы по другим уголовным производствам. Прокурор возразил, и суд отказал в принятии этого ходатайства. Журналисты отмечают, что в целом в деле Самофала – уже 100 томов материалов.

Также на заседании, по данным расследователей, защита бизнесмена требовала частичного снятия ареста, наложенного на имущество обвиняемых. Это имущество, арест на которое был наложен сразу в двух уголовных делах:

⁠вся техника и земельный участок, на который складывается песок – без права использования; ⁠⁠

банковские счета (это означает, что Самофал сейчас, вероятно, продает песок за наличные и таким образом уклоняется от уплаты налогов).

Суд отказал стороне Самофала в снятии ареста, удовлетворив ходатайство лишь частично – в части отмены ареста домовладения в части пользования. Следующее заседание по делу назначено на 14 мая 2025 года.

"В то же время следует отметить, что, несмотря на наложенный на имущество арест, все эти годы песчаный делец фактически продолжал пользоваться активами для добычи – кроме имущества, которое было изъято и находится на штрафплощадках", – утверждают расследователи. В частности, в августе 2024 года журналисты фиксировали в Плесецком на Киевщине свежий (и, вероятно, несанкционированный) намыв песка на земельных участках, принадлежащих Валерию Самофалу.

"Тогда на "точку" расследователи вызвали полицию и написали заявление о предполагаемом преступлении. А вот сам делец вел себя довольно дерзко и провокативно в адрес съемочной группы, угрожая журналистам и свидетелям", – отмечается в расследовании. Также журналисты утверждали, что добываемый структурами Самофалов песок складируется на участке, находящимся под арестом без права использования.

"Рассмотрение еще одного дела, где фигурирует Самофал (по факту избиения журналиста), тянется в том же Васильковском горрайонном суде уже более четырех лет из-за постоянных затягиваний и манипуляций со стороны фигуранта", – утверждается в материале. Инцидент произошел в 2020 году.

Как сообщал OBOZ.UA, журналисты утверждают, что тогда Самофал в селе Плесецкое угрожал сжечь авто расследователей и гонялся с огромной ветвью за корреспондентами. Один из них получил удар по шее.

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