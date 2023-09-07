Отказ 'Укрзализниці' от 'Прозорро' – это возврат коррупционных схем на железную дорогу, – политолог

Инициатива менеджмента "Укрзализниці" отказаться от продажи металлолома через систему Прозрачно повышает коррупционные риски, а также означает возврат теневых схем на железную дорогу.

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Об этом в комментарии Апострофу заявил политолог Николай Давыдюк.

"Появилась информация о том, что "Укрзалізниця" предлагает правительству лишить ее обязанности отчуждать свое имущество через Прозорро. Пока речь идет только о соглашениях с ломом. Однако это можно расценивать как "пробный шар", поскольку если он пройдет, то из-под Прозорро можно выводить продажу и других видов имущества, что значительно повышает коррупционные риски", – сказал он.

По его словам, сейчас "Укрзалізниця" обязана выполнять постановление КМУ №1054, регламентирующее продажу любого имущества через Прозорро, где исключается человеческий фактор, а ключевым критерием победы является самая высокая цена.

"В то же время новые инициативы УЗ заключаются в том, чтобы наделить ее эксклюзивными правами отбора и ведения переговоров с потенциальными покупателями (в этом случае лома). При этом предполагается, что данные о контрактах и соглашениях будут вноситься в систему "Прозорро" постфактум и будут иметь только соответствующий характер. Таким образом, коррупционные риски будут только расти, а также теневые схемы могут вернуться на железную дорогу", – констатировал Давидюк.

Как сообщали ранее СМИ, "Укрзалізниця" просит правительство освободить ее от обязательства реализовывать лом черных металлов через систему "Прозорро".

В 2022 году УЗ успешно реализовала через систему "Прозорро" 113,04 тыс. т лома черных металлов общей стоимостью 669,98 млн. грн.

С начала 2023 года "Укрзалізниця" успешно продала на "Прозорро" 55,43 тыс. т лома черных металлов на сумму 288,84 млн грн