На границе Украины с Польшей выстроились очереди из-за хасидов: какого пункта пропуска лучше избегать

На пешем переходе в пункте пропуска "Шегини – Медика" парализовано движение из-за более тысячи хасидов и других путников после празднования Рош ха-Шана. Данные украинских и польских служб подтверждают, что очереди как пешеходов, так и автомобилей в Шегини значительно превышают поток на других пограничных пунктах, причины задержек официально не объясняют.

OBOZ.UA промониторил ситуацию и выяснил, что происходит на пунктах пропуска. По словам очевидцев, польские пограничники фактически не пропускают людей на территорию Польши, из-за чего очереди достигли рекордных размеров.

По информации "Суспільного" с места события, более тысячи хасидов ждут пересечения границы после празднования Рош ха-Шана в Умани. Кроме них, в очередях находятся и другие путешественники – взрослые, дети и пожилые люди, которые планировали пересечь границу в обычном режиме. За несколько часов удалось пропустить лишь незначительное количество людей, однако причин задержек официально не объясняют.

Корреспондентка сообщает, что хасиды покидают Украину после празднования Рош ха-Шана, а ситуация на пешем переходе вызвала значительное накопление людей в ожидании. Очевидцы также зафиксировали очереди на видео, которое распространяют местные медиа. По состоянию на 13:00, данные Гостаможслужбы Украины были такие:

Шегини (пеший, автомобильный): очередь на выезд более 100 человек, легковые – 35, грузовые – 30;

очередь на выезд более 100 человек, легковые – 35, грузовые – 30; Устилуг – Зосин: 50 автомобилей;

50 автомобилей; Грушев – Будомеж: 40 автомобилей;

40 автомобилей; Краковец – Корчева: 80 автомобилей;

80 автомобилей; Нижанковичи – Мальховице: 25 автомобилей.

Данные с польской стороны

Угринов – Долгобичув: 15 автомобилей;

15 автомобилей; Устилуг – Зосин: 50 автомобилей;

50 автомобилей; Грушев – Будомеж: 40 автомобилей;

40 автомобилей; Рава Русская (автомобильный): 20 автомобилей;

20 автомобилей; Краковец – Корчева: 80 автомобилей;

80 автомобилей; Шегини – Медика: 100 автомобилей;

100 автомобилей; Нижанковичи – Мальховице: 25 автомобилей.

Цифры с польской стороны подтверждают, что самая острая ситуация наблюдается на "Шегини – Медика", где очереди как пешеходов, так и легковых автомобилей значительно превышают показатели на других переходах. Задержки также влияют на транспортный поток и логистику, поскольку пункт является одним из ключевых для пересечения границы между Украиной и Польшей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, после внесения изменений в правила пересечения госграницы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно, массового выезда за пределы Украины этой категории лиц не зафиксировано. Конечно, молодые люди покидают территорию Украины, но многие такие граждане также заезжают обратно.

