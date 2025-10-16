Обязательная индексация зарплат: как украинцам пересчитают оклады с ноября. Правила и суммы

В Украине уже второй год снова действует обязательство ежегодно проводить индексацию заработной платы. Впервые в 2025 году все экономические условия для индексации были соблюдены в июле, но пересчет будет и в ноябре. Впрочем, рассчитывать на резкое повышение окладов не приходится – суммы такой индексации больше похожи на "символические", чуть больше 100 грн.

Рост зависит от показателей ежемесячной инфляции, а для расчета суммы индексации используется значение прожиточного минимума для трудоспособных лиц, говорится в публикации профильного издания Factor. В 2025 году этот показатель составляет 3028 грн.

Сама индексация зарплаты в 2025 году производится, когда инфляция превышает порог в 3% (индекс 103), говорится в письме Минсоцполитики № 2/0/214-24. А фактический размер повышения также зависит от того, когда в последний раз менялась зарплата сотрудника.

В зависимости от даты последнего пересмотра определяется еще один важный показатель – т.н. базовый месяц. К примеру, если в 2025 году:

зарплата по должности сотрудника не повышалась – базовым месяцем будет январь-2025;

– базовым месяцем будет январь-2025; зарплата повышалась – месяц последнего повышения оклада.

Так как право на индексацию возникает только после превышения индекса 103, в ноябре, как и в июле-октябре 2025 года право на индексацию получат только сотрудники с базовым месяцами январем и февралем. В случае, если такой сотрудник отработает полный ноябрь (с полной занятостью), он получит повышение зарплаты на:

133,23 грн – если оклад в 2025 году вообще не повышался;

– если оклад в 2025 году вообще не повышался; 105,98 грн – если оклад повышался в феврале.

Те, кому уже повышали зарплаты в марте и позже, прибавки вообще не получат. Также суммы будут меньше у тех, кто отработает не весь ноябрь или имеет неполное рабочее время – расчет в таком случае будет проводиться пропорционально занятости.

Индексация зарплат: что еще нужно знать

Индексации подлежат только постоянные доходы в гривне .

. Разовые выплаты, а также доплаты, рассчитанные на основе средней зарплаты, не индексируются.

Базовый месяц определяется не по конкретному сотруднику, а по должности , для которой проводится или не проводится повышение оклада.

определяется не по конкретному сотруднику, а , для которой проводится или не проводится повышение оклада. Если сотрудник работает на условиях неполного рабочего времени или отработал месяц не полностью, сумма индексации определяется из расчета полного рабочего времени, но выплачивается пропорционально отработанному.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в сентябре на рынке труда зафиксировали оживление – количество новых резюме выросло быстрее, чем вакансий, но дефицит работников все еще ощутим. В то же время темпы роста зарплат замедлились, медианная номинальная зарплата поднялась лишь на 16% в годовом измерении против 19% в августе.

