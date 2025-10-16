Обязательная индексация зарплат: как украинцам пересчитают оклады с ноября. Правила и суммы
В Украине уже второй год снова действует обязательство ежегодно проводить индексацию заработной платы. Впервые в 2025 году все экономические условия для индексации были соблюдены в июле, но пересчет будет и в ноябре. Впрочем, рассчитывать на резкое повышение окладов не приходится – суммы такой индексации больше похожи на "символические", чуть больше 100 грн.
Рост зависит от показателей ежемесячной инфляции, а для расчета суммы индексации используется значение прожиточного минимума для трудоспособных лиц, говорится в публикации профильного издания Factor. В 2025 году этот показатель составляет 3028 грн.
Сама индексация зарплаты в 2025 году производится, когда инфляция превышает порог в 3% (индекс 103), говорится в письме Минсоцполитики № 2/0/214-24. А фактический размер повышения также зависит от того, когда в последний раз менялась зарплата сотрудника.
В зависимости от даты последнего пересмотра определяется еще один важный показатель – т.н. базовый месяц. К примеру, если в 2025 году:
- зарплата по должности сотрудника не повышалась – базовым месяцем будет январь-2025;
- зарплата повышалась – месяц последнего повышения оклада.
Так как право на индексацию возникает только после превышения индекса 103, в ноябре, как и в июле-октябре 2025 года право на индексацию получат только сотрудники с базовым месяцами январем и февралем. В случае, если такой сотрудник отработает полный ноябрь (с полной занятостью), он получит повышение зарплаты на:
- 133,23 грн – если оклад в 2025 году вообще не повышался;
- 105,98 грн – если оклад повышался в феврале.
Те, кому уже повышали зарплаты в марте и позже, прибавки вообще не получат. Также суммы будут меньше у тех, кто отработает не весь ноябрь или имеет неполное рабочее время – расчет в таком случае будет проводиться пропорционально занятости.
Индексация зарплат: что еще нужно знать
- Индексации подлежат только постоянные доходы в гривне.
- Разовые выплаты, а также доплаты, рассчитанные на основе средней зарплаты, не индексируются.
- Базовый месяц определяется не по конкретному сотруднику, а по должности, для которой проводится или не проводится повышение оклада.
- Если сотрудник работает на условиях неполного рабочего времени или отработал месяц не полностью, сумма индексации определяется из расчета полного рабочего времени, но выплачивается пропорционально отработанному.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в сентябре на рынке труда зафиксировали оживление – количество новых резюме выросло быстрее, чем вакансий, но дефицит работников все еще ощутим. В то же время темпы роста зарплат замедлились, медианная номинальная зарплата поднялась лишь на 16% в годовом измерении против 19% в августе.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!