Нужно много специалистов: на какую работу в Украину ищут людей больше всего и сколько могут платить

Больше других в Украине сейчас ищут продавцов-консультантов – на Едином портале вакансий в настоящее время зарегистрировано около 9,5 тыс. таких вакансий. Максимальный же размер предлагаемой таким специалистам зарплаты составляет 50 тыс. грн в месяц.

Об этом сообщили в Кабмине. Там отметили: в целом же на портале насчитывается более 220 тыс. предложений работы.

Кого в Украине ищут больше всего

Кроме продавцов-консультантов в Украине затребованы и представители других профессий. В частности, работодатели активно ищут:

менеджеров по продажам – 7 416 вакансий;

поваров – 6 057 вакансий;

бухгалтеров – 5 962 вакансии;

грузчиков – 4 346 вакансий;

врачей – 3 385 вакансий;

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швей – 2 812 вакансии;

баристов – 2 382 вакансии;

водителей автотранспортных средств – 2 336 вакансий;

машинистов – 2 030 вакансий.

Сколько платят

В то же время в отдельных случаях работодатели готовы платить таким специалистам большие деньги. Так, менеджерам по продажам предлагают 275 тыс. грн в месяц. А кроме того:

поварам – 55 тыс. грн;

бухгалтерам – 80 тыс. грн;

грузчикам – 40 тыс. грн;

врачам – 120 тыс. грн;

швеям – 50 тыс. грн;

баристам – 50 тыс. грн;

водителям автотранспортных средств – 60 тыс. грн;

машинистам – 66 тыс. грн.

Впрочем, стоит учитывать, что это – максимальные предлагаемые зарплаты. И предлагают их далеко не всем. "Высокий уровень оплаты труда работодатели предлагают квалифицированным работникам с опытом работы за выполнение сложных задач или за работу в особых условиях", – объяснили в Кабмине.

Какие навыки помогут получить работу

вместе с тем, отметили там, помимо прямых профессиональных знаний и навыков работодатели нередко требуют у соискателей и дополнительных. Наличие которых, в то же время, может значительно повысить шансы на получение места.

Среди них – знание иностранных языков. А также:

умение работать в стрессовых ситуациях;

умение решать сложные производственные проблем;

гибкость;

коммуникабельность;

адаптивность и т.д.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в то же время, в 2023 году правительство Украины увеличило госзаказ на подготовку ряда специалистов в учебных заведениях сразу на 3,5 тыс. мест. В частности, за государственный счет больше будут готовить социальных работников и специалистов рабочих специальностей.

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