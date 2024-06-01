Повышение тарифа на свет, курса доллара и перерасчет пенсий: какие изменения ждут украинцев в июне

В Украине в июне начнет действовать новый тариф на электроэнергию, задним числом будет проведен перерасчет пенсий. Кроме того, возможно подорожание доллара до уровня 41 грн/$. Также Нацбанк может окончательно принять решение об ограничении переводов с карты на карту.

О том, какие изменения ожидаются в Украине в июне, читайте в материале OBOZ.UA.

Кому пересчитают пенсии

Пенсии в Украине в июне пересчитают только одной категории – тем, кто работает на заслуженном отдыхе и за время этой работы уже успел получить 24 месяца дополнительного стажа. То есть если вам посчитали пенсию и вы продолжили работать, ежемесячно ваш стаж увеличивается. И через два года пенсию должны пересчитать уже с новым, увеличенным, стажем.

Важное условие: 24 месяца дополнительного стажа должно быть по состоянию на апрель. Пока в ПФУ не сообщают, сколько украинцев получат прибавку к пенсии. Однако всего в Украине работают 2,7 млн пенсионеров. Лишь часть из них уже имеет 24 месяца дополнительного стажа.

Интересная особенность перерасчета: его проводят задним числом. То есть пенсию повышают с апреля, но начинают выплачивать по-новому только с июня. Это происходит из-за задержки статистических данных. ПФУ только в конце мая получает данные за апрель.

В июне выплатят уже повышенную пенсию, а также компенсируют прибавку за апрель и май. К примеру, если у вас было 35 лет стажа и ваш расчетный размер пенсии составлял 7 тыс. грн, то после повышения ваша пенсия составит 7,4 тыс. грн. Также вы получите дополнительно 800 грн за апрель и май. Если ваша пенсия с 35 годами стажа составляет 10 тыс. грн, то после повышения вы получите уже 10 тыс. 571 грн. Еще 1142 грн вы получите за май и апрель.

Что будет с тарифами

Самая резонансная новость – повышение тарифа на электроэнергию. Кабмин должен был принять решение еще 30 мая, однако после длительных дискуссий в последний момент проект постановления переписали. Тариф подняли с 2,64 до 4,32 грн за 1 кВт*ч. Без дифференциации, то есть несмотря на объем потребления (первый вариант предусматривал возможность оставить действующий тариф для потребляющих до 100 кВт*ч в месяц).

Следовательно, с 1 июня суммы в платежках вырастут следующим образом:

при потреблении 100 кВт*ч в месяц ежемесячно нужно будет платить 432 грн вместо 264 грн (сумма вырастет на 168 грн).

в среднем украинская семья будет платить на 282,24 грн в месяц больше (725,76 грн вместо 445,52 грн с учетом среднего по стране потребления в 168 кВт*ч);

вместо 445,52 грн с учетом среднего по стране потребления в 168 кВт*ч); при потреблении 300 кВт*ч придется платить 1296 грн в месяц (было 792 грн, платежка вырастет на 504 грн).

Повышение тарифов должно увеличить поступление в бюджеты "Энергоатома" и "Укргидроэнерго". Средства потратят, в том числе, на восстановление после российских атак. При этом на графики отключения электроэнергии размер тарифов никак не может повлиять. На восстановление требуются миллиарды долларов и около двух лет.

Также повышение тарифов должно повлиять и на то, сколько электроэнергии тратят украинцы. Значительно возрастет стоимость использования всей техники. К примеру:

использование кондиционера в течение нескольких часов ежедневно (70 кВт*ч) – со 184,8 до 302,4 грн;

в течение нескольких часов ежедневно (70 кВт*ч) – со 184,8 до компьютер или ноутбук (5 часов в день – до 81 кВт*ч в месяц) – с 213,84 до 349,9 грн ;

холодильник (круглосуточно – до 38,4 кВт*ч) – со 101,3 до 165,8 грн;

(круглосуточно – до 38,4 кВт*ч) – со 101,3 до телевизор (5 часов в день – до 30 кВт*ч в месяц) – с 79,2 до 129,6 грн;

(5 часов в день – до 30 кВт*ч в месяц) – с 79,2 до стиральная машинка (дважды в неделю по часу – до 25 кВт*ч в месяц) – с 66 до 108 грн;

(дважды в неделю по часу – до 25 кВт*ч в месяц) – с 66 до электрический чайник (час в неделю – до 22 кВт*ч) – с 58,08 до 95,04 грн;

(час в неделю – до 22 кВт*ч) – с 58,08 до микроволновка (час в неделю – до 11 кВт*ч) – с 29,04 до 47,52 грн;

(час в неделю – до 11 кВт*ч) – с 29,04 до фен (час в неделю – до 5,5 кВт*ч) – с 14,52 до 23,76 грн;

(час в неделю – до 5,5 кВт*ч) – с 14,52 до утюг (час в неделю – 6 кВт*ч) – с 15,84 до 25,92 грн;

Как изменится курс доллара

Значительных изменений на рынке валют в июне ждать не стоит. Как рассказал OBOZ.UA начальник Департамента казначейства одного из банков Тарас Лесовой, общая ситуация на валютном рынке будет оставаться контролируемой.

Стоимость доллара будет находиться в пределах 40-41 грн, причем как в банках, так и в обменниках. Даже если курсовые показатели "пробьют" заложенный в бюджете среднегодовой курс 40,7 грн/доллар, "то при определенных экономических условиях курсовые показатели в дальнейшем могут несколько снизиться".

"В июне на рынке будет действовать режим управляемой гибкости, гарантирующий частые и разнонаправленные курсовые изменения, однако они не будут чрезмерными. К тому же мы предполагаем, что разновекторность на валютном рынке может продолжаться по аналогии мая: когда период роста продолжался в течение 3-4 дней , а затем сменялся противоположным нисходящим направлением и наоборот", – рассказал банкир.

Каких еще изменений ждать

В июне в Украине могут принять два важных решения: пересмотреть ставки налогов (подробнее об этом читайте вскоре на страницах OBOZ.UA), а также ввести лимиты для переводов с карты на карту. Относительно последнего решения его официально обсуждают представители Нацбанка, принимая различные замечания и предложения.

Сейчас нет ограничений по сумме и количеству переводов с карты на карту на уровне общих правил. Каждый банк, видя в этом необходимость, сам принимает решения по ограничениям. К примеру, "Приват" позволяет делать до 200 переводов на общую сумму в 1 млн грн в месяц. НБУ предлагает ввести ограничения в размере 30 переводов на общую сумму в 100 тыс. грн в месяц.

Кроме того, собеседники OBOZ.UA в правительстве рассказывают о плане повысить основные налоги. Решения в следующем месяце могут только озвучить, но его принятие займет некоторое время. Повышение может составлять 2-3% для НДС и 3,5% для военного сбора. То есть вместо 1,5% военного сбора придется платить 5%.