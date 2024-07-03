Netflix отменил самую дешевую подписку: сколько придется платить

Стриминговый сервис Netflix начал реализацию своего намерения перевести клиентов на более дорогие тарифные планы. Некоторые пользователи уже столкнулись с невозможностью продлить самый бюджетный тарифный план без рекламы. Теперь им придется платить до $23 в месяц.

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Как пишет The Verge, сообщения, подтверждающее это, появились на форуме Reddit. Множество людей утверждают, что получили от Netflix предложение выбрать новый пакет, иначе они рискуют потерять подписку на сервис.

"Ваш последний день для просмотра Netflix – 13 июля. Выберите новый план, чтобы продолжить просмотр", – предупредил сервис таких подписчиков.

Базовый пакет обслуживания без рекламы от Netflix стоит $11,99 долл. Теперь клиентам придется выбирать: перейти на тариф $15,49 или подключиться к более дешевому за $6,99, но с рекламой. Также они могут выбрать премиум-тариф с доступом к просмотру фильмов в 4K качестве за $22,99.

Журналисты обратили внимание на то, что большинство пользователей, получивших уведомление, находятся в Канаде или Великобритании. Именно с этих стран медиагигант в январе решил начать отказываться от базового тарифа. План собирались отключить во втором квартале этого года.

На странице с тарифами Netflix в Канаде и Великобритании уже появилось объявление о прекращении обслуживания базового плана. На этом фоне клиентам предлагается "в любой момент" изменить свой тарифный план.

Когда компания начнет отказываться от базового плана для существующих подписчиков в США и других странах, неизвестно. Ранее доступ к базовому тарифу ограничили для новых и вернувшихся подписчиков из США, Канады и Великобритании.

Также OBOZ.UA сообщал, что австрийские пользователи Netflix получили возмещение до 30 евро. На такой шаг компания пошла из-за угроз власти Австрии подать в суд из-за поднятия тарифов.

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