НБУ запустит в продажу 5 грн с уникальным дизайном: как выглядят. Фото

Нацбанк анонсировал продажу памятной монеты в 5 грн – по 176 грн за штуку. Она посвящена Службе внешней разведки Украины. Продажа запланирована на 18 февраля.

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Об этом сообщили в самом регуляторе. Там отметили:

Монета была введена в оборот 23 января.

Материал чеканки – нейзильбер (сплав меди, никеля и цинка).

"Служба внешней разведки Украины (СВРУ) обеспечивает получение информации для принятия стратегических решений во внешнеполитической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной, экологической и кибербезопасности, способствуя укреплению национальной безопасности и суверенитета государства. Памятная монета подчеркивает важность Службы внешней разведки Украины и ее вклад в защиту национальных интересов", – говорится в сообщении.

Где можно купить монету

Памятную монету "Служба внешней разведки Украины" можно будет купить в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ 18 февраля 2025 года. Цена – 176 грн за штуку.

Монета будет продаваться в сувенирном паковании. На нем будет указана вся информация о монете, а также информация о конкурсе, проводимом СВРУ по дешифровке сообщения, закодированного в реверс (обортную сторону) монеты.

"С расшифрованным текстом можно будет ознакомиться на официальном сайте СЗРУ. А также в каталоге нумизматической продукции на странице официального Интернет-представительства НБУ через шесть месяцев после даты введения монеты в обращение", – отмечено на паковании.

Как выглядит монета

На аверсе (лицевой стороне) монеты в центре размещен малый Государственный Герб Украины. По периметру круга азбукой Морзе закодированы первые три слова названия ведомства, продублированного в нижней части: Служба внешней разведки Украины.

В центре монеты изображен крест, являющийся основным элементом новой символики и ведомственных поощрительных знаков отличия СВРУ. В центре креста – Знак Княжеского Государства Владимира Великого (трезуб), обрамленный лозунгом службы латиницей – OMNIA VINCIT VERITAS ("Истина побеждает все").

В нижней левой части монеты изображен логотип Банкнотно-монетного двора НБУ, номинал и графический символ гривны. В правой нижней части – надпись "УКРАИНА" и год чеканки.

На реверсе (обратной стороне) размещен стилизованный трезуб, вокруг которого цифрами зашифрованы слова одного из известных украинских политических деятелей. Для кодирования использован шифр Украинской Повстанческой Армии и кодовое слово, выбранное службой.

Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк выводит из оборота монеты, выпущенные до 2003 года, – различных номиналов. Цель – оптимизация номинального ряда. Впрочем, разбогатеть на таких копейках не получится – из-за того, что они были выпущены большими тиражами и из обычных материалов, дорогими и коллекционными эти монеты не станут.

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