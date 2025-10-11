НБУ резко увеличил распродажу долларов: как изменилась ситуация на валютном рынке

В течение рабочей недели с 6 по 10 октября Национальный банк Украины (НБУ) резко нарастил интервенции на валютном рынке. Регулятор вдвое увеличил количество проданной на межбанке валюты. При этом официальный курс доллара в Украине с понедельника по пятницу повысился на 28 коп. – с 41,23 до 41,51 грн/долл.

Об этом свидетельствуют данные НБУ. Так, Нацбанк за неделю:

купил на межбанковском рынке 0,2 млн долл.;

продал 734,2 млн долл.

То есть чистая продажа валюты составила 734 млн долл. Это более чем вдвое превышает показатель прошлой недели – 331,1 млн долл.

С начала года НБУ на межбанке продал уже 26 млрд 621 млн 530 тыс. долл., а купил – 39,75 млн долл. Чистая продажа валюты составила 26 млрд 581 млн 780 тыс. долл.

При этом валютные резервы регулятора приблизились к рекорду. В "запасах" Нацбанка к 1 октября насчитывалось 46 млрд 518 млн долл. (исторический составляет 46,68 млрд долл., был достигнут по итогам апреля-2025).

Курс валют

Цель валютных интервенций – поддержка курса гривни. Нацбанк был вынужден нарастить "вливания" – в течение последней недели официальный курс украинской валюты к доллару ослаб на 28 коп., а вот евро – укрепился на 17 коп. Официальный курс по состоянию на 10 октября был таким:

доллар США – 41,51 грн/долл;

– 41,51 грн/долл; евро – с 48,21 грн/долл.

Средний курс в банках уже 11 октября такой:

доллар : покупка – 41,35 грн (+2 коп. за день), продажа – 41,8 грн (+7 коп.);

: покупка – 41,35 грн (+2 коп. за день), продажа – 41,8 грн (+7 коп.); евро: покупка – 47,9 грн (+5 коп.), продажа – 48,7 грн (+15 коп.).

До конца осени украинцам не стоит опасаться обвала гривни – для этого нет никаких предпосылок. Как констатируют в экспертной среде, центральную роль в процессе курсообразования играет политика Нацбанка, который, в частности, имеет почти рекордные резервы.

Впрочем, признают в одном из операторов рынка обмена валют, умеренная девальвация все же возможна – однако плавная и управляемая. А на следующей неделе – с 13 октября – наличный курс доллара будет находиться в пределах 41,25-41,65 грн. Об этом рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой.

"На протяжении 13-19 октября курсовые перипетии не будут отличаться какой-либо новизной... Конечно, нельзя исключать, что спрос может перевесить предложение, однако в таком случае Нацбанк может сбалансировать эти показатели из-за валютных интервенций", – рассказал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в октябре на динамику курса гривни будет влиять целый ряд факторов – как внутренних, так и внешних. Их эффект может проявляться и комплексно, и отдельно – в зависимости от экономических и геополитических событий.

