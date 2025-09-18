НБУ переписал валютные ограничения: какие правила изменились с 18 сентября

Операторам почтовой связи и международным транспортным перевозчикам из Украины разрешили осуществлять трансграничные переводы с целью совершения таможенных платежей в США. Такое смягчение валютных ограничений стало ответом на приостановление беспошлинного ввоза посылок в США из-за рубежа.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ). Такие изменения связывают с содействием работе малого бизнеса в Украине и поддержкой украинцев за рубежом в условиях войны. Они начнут действовать с 18 сентября.

Изменения для почты и перевозчиков

В НБУ отметили, что получали обращения операторов почтовой связи из-за приостановления беспошлинного режима для товаров, ввезенных для потребления в США. В связи с этим НБУ позволил операторам почтовой связи и международным транспортным перевозчикам осуществлять трансграничные переводы с целью совершения таможенных платежей, конечными получателями которых являются таможенные или налоговые органы США.

Следует отметить, что с 1 сентября США отменили беспошлинный режим на посылки стоимостью до $800, под который подпадали более 98% почтовых отправлений. Это означает, что теперь уплате сборов подлежат 100% коммерческих отправлений, за исключением:

документов (писем, газет, открыток);

подарков стоимостью до $100.

Изменятся лимиты

Кроме того, финрегулятор внес уточняющие изменения по применению лимитов для операций клиента за пределами Украины со счетов в гривнях с использованием личных и корпоративных электронных платежных средств. Изменения коснутся использования лимитов в зависимости от статуса физического лица – клиента банка, который одновременно имеет различные счета в банке, открытые как для ведения предпринимательской деятельности, так и для собственных нужд.

Также OBOZ.UA сообщал. что в Украине приняли в первом чтении законопроект, который значительно усиливает защиту вкладчиков и гармонизирует украинское законодательство с нормами ЕС. Все физлица и "ФОПы" отныне будут получать свои деньги в случае банкротства банка автоматически, а сами банки будут работать по более жестким правилам.

