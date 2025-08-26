Почты Европы массово отменяют посылки в США: как теперь украинцам торговать на Amazon и eBay

США отменили беспошлинный режим беспошлинный лимит на посылки в $800. Но благодаря специальной процедуре, которую ввела "Укрпочта", украинские предприниматели смогут продолжать свой бизнес на торговых площадках Amazon, Etsy, eBay, Shopify, хотя их цены вырастут на 10% для клиентов в Соединенных Штатах.

Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский. Он также отметил, что компания возьмет на себя уплату таможенных платежей, которые США обязали операторов собирать на территории страны-отправителя.

Новые правила коммерческих отправлений в США

Смелянский отметил, что президент США Дональд Трамп отменил беспошлинный лимит на посылки в $800, под который подпадали более 98% почтовых отправлений. Это означает, что теперь уплате сборов подлежат 100% коммерческих отправлений, за исключением:

документов;

подарков стоимостью до $100.

Из-за этого большинство почтовых операторов Европы прекратили пересылку посылок в США. Для этого их почтовые операторы должны ввести специальную процедуру, которую уже ввела "Укрпочта".

"Путем невероятных усилий наша международная команда вместе с партнерами в режиме 24/7 в течение последних 7 дней смогла достичь соглашения, и украинские предприниматели продолжат свой бизнес на площадках США – Amazon, Etsy, eBay, Shopify", – отметил Смелянский.

Впрочем, он признал, что даже при таких условиях, украинцам не избежать последствий решений Трампа. В частности, некоторые из них будут негативные:

из-за введенных в отношении Украины пошлин украинские товары станут для американских потребителей на 10% дороже ;

; тарифы на доставку в США вырастут в среднем на $1,5-3 в зависимости от категории и веса отправления.

В то же время некоторые изменения принесут украинским продавцам положительные изменения. Это будет означать, что:

пока более 90 стран Европы поставили отправки в США на паузу, украинские экспортеры получили конкурентное преимущество и возможность занять нишу товаров из других стран;

таможенная ставка для Украины в 10% является самой низкой в Европе – другие страны имеют тарифы 15-25%, а Швейцария – даже 39%.

"Украинские предприниматели будут иметь лучшие условия, чем конкуренты, и благодаря Укрпочте смогут непрерывно торговать на американском рынке, который является самым популярным направлением для экспорта через интернет-торговлю", – объяснил Смелянский.

"Укрпочта" покроет таможенные платежи

Кроме того, США обязали почтовых операторов собирать таможенные платежи на территории страны-отправителя. Но несмотря на это, "Укрпочта" решила не вводить новые сборы для отправителей.

"Все дополнительные расходы мы берем на себя, как и договоренности с авиалиниями, ведь многие из них теперь тоже не принимают почту в США", – отметил гендиректор компании.

Что еще надо знать отправителям?

Подписанная схема работы начинает действовать с 26 августа .

. Не следует указывать в коммерческих отправлениях, что это "подарки", поскольку после изменений контроль в США будет усилен .

. "Укрпочта" также усилит контроль в пограничных отделениях, чтобы избежать обвинений в реэкспорте товаров из стран с более высокой таможенной ставкой.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне "Укрпочта" подписала соглашение с Почтовой службой США, которое позволит ускорить доставку посылок в Соединенные Штаты благодаря открытию четырех новых аэропортов для украинских посылок. Кроме этого, ожидаются лучшие тарифы на тяжелые посылки и прямой выход на Amazon.

