Названы зарплаты суддей в Украине: суммы могут удивить многих

В Украине судьи получают одни из самых высоких зарплат среди всех бюджетников. С начала года судьи Конституционного суда получили прибавку в размере 171 тыс. грн. Если в начале года судья получал 358,9 тыс. грн, то уже в июле его доход возрос до 530,2 тыс. грн.

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Об эттом говорится в материале OBOZ.UA. Повысились также и зарплаты в Верховном суде. Если в январе судья получал 379,5 тыс. грн, то уже в июле зарплата выросла до 545,6 тыс. грн. Также относительно не ограничены зарплаты и на государственных и акционерных предприятиях, принадлежащих правительству.

Например, в ПриватБанке председатель правления в августе заработал 938 тыс. грн, а члены правления – от 805 тыс. до 1,1 млн грн. Членам наблюдательного совета платят от 580 тыс. до 730 тыс. грн в месяц. Зарплату около 1 млн грн в месяц получают и другие руководители крупных государственных банков. И хотя, например, министр финансов Сергей Марченко ответственен не за один банк, а за финансы всей страны, его зарплата в 10 раз ниже, чем у главы "Привата".

Алексей Чернышов в 2021 году на должности министра развития громад и территорий зарабатывал всего 69,7 тыс. грн в месяц. А уже в 2023 году его средняя зарплата в качестве главы "Нафтогаза" составила 1,78 млн грн в месяц. Это в 25,5 раза больше, чем на позиции министра.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Кабинет Министров принял проект бюджета на 2025 год. Его отправят в бюджетный комитет Рады. После рассмотрения в комитете изучение предложенных правок документ вынесут на голосование в сессионный зал, и только после этого бюджет будет утвержден. Согласно документу, в Украине ожидается замедление экономики, девальвация гривны, ускорение инфляции. В то же время, может снизиться долговая нагрузка на бюджет.

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