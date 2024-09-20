Сколько на самом деле зарабатывают украинские чиновники: почему одним насчитывают по 8 тыс. грн, а другим – более миллиона

В Украине заработные платы государственным служащим в 2024 году пересчитали. Число чиновников значительно сократилось, при этом почти у трети работающих на государство зарплаты снизились. Пока местные громады ищут специалистов на зарплату в 8 тыс. грн, государственные предприятия могут предлагать рыночные оклады.

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О том, сколько украинцев работает на госслужбе, какие зарплаты они получают и как изменилась ситуация с начала 2024 года, читайте в материале OBOZ.UA.

Сколько зарабатывают украинские чиновники и те, кто работает на государство

Государственные служащие – это 158 тысяч украинцев, от работы которых зависит будущее Украины. Именно эти люди разрабатывают и реализуют решения, которые способны изменить жизнь каждого. За годы независимости статус чиновника был девальвирован. Судя по статистике, среди пяти работников всего лишь один – в возрасте до 35 лет.

Большое количество открытых вакансий, кадровый голод, низкие зарплаты – на такие условия приходится находить специалистов, управляющих целыми отраслями и формирующих государственный аппарат. И за последний год ситуация только усугубилась.

В январе 2024 года в Украине в министерствах и в Секретариате КМУ работало 18,1 тыс. госслужащих. Еще 6,3 тысячи вакансий были открытыми. По состоянию на июль осталось 17,4 тыс. работников, а количество вакансий сократили до 2,7 тыс. В разных службах (это Государственная архивная, Национальная социальная сервисная, Государственная служба Украины по вопросам труда и десятки других организаций) количество работников сократилось с 61,8 тыс. (и 20,7 тыс. вакансий) до 61 тыс. лиц (9,7 тыс. вакансий) с начала года.

В Украине в разных государственных органах вакантными остаются 21,2% рабочих мест. Большинство вакансий просто сократили. Если ранее государственные органы "раздували" штатное расписание, чтобы получать финансирование на большее количество работников и распределять бюджет между сотрудниками, увеличивая их нагрузку, то сейчас такую возможность убрали.

Например, в январе на первом месте по количеству вакансий – Национальная сервисная служба Украины. В январе зарплату платили всего лишь 284 работникам службы, а вакантной была 971 должность (т.е. 76,9% вакансий было не закрыто).

На июль количество работников сократилось до 269. А число вакансий снизилось с 971 до всего лишь 75. На втором месте среди госорганов с наибольшим количеством вакансий была Национальная служба здоровья Украины – 70,5% должностей вакантные по состоянию на январь (зарплату получали 290 человек, предельная численность – 1060). По состоянию на июль предельную численность сократили до 342 человек, а количество тех, кто получал зарплату, – до 269 человек.

Всего в Украине 158 тыс. государственных служащих, из них 119 тыс. женщин. При этом среди топ-чиновников (категория А) – 69,59% мужчин и всего 30,41% женщин. А среди чиновников самой низкой категории (В) – 78,33% женщин. За время полномасштабной войны из госслужбы мобилизовали 4 тыс. работников (из них 3,3 тыс. – мужчины).

Среди специалистов (госслужащие самой низкой категории) больше всего зарабатывают в Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) – 88,8 тыс. грн. На втором месте сотрудники Антимонопольного комитета – 74,1 тыс. грн. На третьем – зарплаты в Аппарате Верховной Рады. Их средняя зарплата на июль составила 63 тыс. грн (в январе была на уровне 38,6 тыс. грн). В то же время в Государственной регуляторной службе Украины средняя зарплата – 27,1 тыс. грн.

Самые высокие зарплаты среди руководства:

Национальное агентство по предотвращению коррупции – 228 тыс. грн;

Центральная избирательная комиссия – 212,8 тыс. грн;

Аппарат Верховной Рады – 198,2 тыс. грн.

Самая плохая ситуация – в местном самоуправлении. На сайте Государственной службы занятости размещено более 1,3 тысячи вакансий для действующих и будущих чиновников. Некоторые из них с зарплатой всего 8 тыс. грн. Например, именно на такую зарплату ищут государственного регистратора в Тягинском сельском совете или специалиста управления труда и соцзащиты населения в Измаильском городском совете.

С 2024 года в Украине провели реформу оплаты труда в государственной службе. В результате максимальный размер премии установили на уровне 30% зарплаты, а оклады повысили. Такой реформой удовлетворены далеко не все чиновники. В Национальном агентстве по вопросам государственной службы провели опрос около 20 тыс. сотрудников.

"54% государственных служащих отметили увеличение уровня заработной платы в 2024 году, у 16% она осталась без изменений, у 31% – снизилась. Таковы результаты анонимного опроса НАГС, где провели мониторинг зарплат за первое полугодие 2024 года и изучили текущее состояние внедрения новой системы оплаты труда на основе классификации должностей", – заявила глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Наталья Алюшина.

Лучше всего живется судьям и работникам ГП: их зарплаты могут удивить

Те, кто вряд ли может пожаловаться на свои зарплаты, – это судьи. Например, с начала года судьи Конституционного суда получили прибавку в размере 171 тыс. грн. Если в начале года судья получал 358,9 тыс. грн, то уже в июле его доход возрос до 530,2 тыс. грн.

Повысились также и зарплаты в Верховном суде. Если в январе судья получал 379,5 тыс. грн, то уже в июле зарплата выросла до 545,6 тыс. грн. Также относительно не ограничены зарплаты и на государственных и акционерных предприятиях, принадлежащих правительству.

Например, в ПриватБанке председатель правления в августе заработал 938 тыс. грн, а члены правления – от 805 тыс. до 1,1 млн грн. Членам наблюдательного совета платят от 580 тыс. до 730 тыс. грн в месяц. Зарплату около 1 млн грн в месяц получают и другие руководители крупных государственных банков. И хотя, например, министр финансов Сергей Марченко ответственен не за один банк, а за финансы всей страны, его зарплата в 10 раз ниже, чем у главы "Привата".

Алексей Чернышов в 2021 году на должности министра развития громад и территорий зарабатывал всего 69,7 тыс. грн в месяц. А уже в 2023 году его средняя зарплата в качестве главы "Нафтогаза" составила 1,78 млн грн в месяц. Это в 25,5 раза больше, чем на позиции министра.

В Украине благодаря реформе корпоративного управления зарплаты на акционерных предприятиях, которые принадлежат государству, взлетели. В то же время реформа госслужбы не привела к существенному увеличению заработной платы для чиновников, от работы которых зависит эффективность государственного управления.