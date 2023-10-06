Нацбанк отпустил курс доллара: сколько теперь будет стоить валюта

С 3 октября Нацбанк сделал большой шаг на пути к ослаблению контроля, но о полной либерализации пока речь не идет. НБУ, как и раньше, будет главным продавцом валюты и будет регулировать ее стоимость. Однако стоимость доллара на уровне 36,6 грн удерживать не будут.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Возможны незначительные колебания в обе стороны. Абсолютное большинство экспертов уверено, что в ближайшее время регулятор не уменьшит объем продаж на валютном рынке и не допустит заметного движения валюты.

"НБУ наконец-то решил пойти на изменение механизма курсообразования, и это путь управляемой девальвации до необходимых уровней, где легче сдерживать курсовые колебания и не так дорого для резервов. Но самое интересное – будет механика процесса и принятие регулятором решения где "вкл.", а где "выкл." интервенции", – комментирует руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

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Эксперт считает, что это шаг к девальвации гривни, однако происходить она будет поэтапно. По оценкам Шевчишина, в ближайшие дни, а то и недели доллар не будет дорожать. Однако постепенно НБУ пойдет на это. Его коллега из Dragon Capital Елена Билан соглашается: в ближайшее время ожидать значительных изменений не стоит. Однако со временем Нацбанк будет расширять коридор колебания курса.

"В дальнейшем НБУ будет увеличивать амплитуду колебаний курса, а их направление будет больше соответствовать изменениям в состоянии платежного баланса и валютного рынка. То есть будет и девальвация, и укрепление", – поясняет она.

Эксперт признает: в НБУ работает крутая команда, и она, вероятно, понимает все риски. Отпускать курс доллара рано или поздно придется, однако есть риски, что после этого произойдет значительное подорожание доллара. Поэтому Нацбнанк разделил это решение на несколько этапов, и первый из них – введение контролируемого гибкого курса.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 октября в обменниках заметно подешевел доллар. Утром 5 октября курс валюты там выставили на среднем уровне 38/38,2 грн (покупка/продажа). Это на 15 коп. дешевле как в покупке, так и в продаже, чем днем ранее.

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