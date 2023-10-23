Налог миллиардеров будет приносить $250 млрд в год: в ЕС могут принять решение

Налоговая обсерватория Европейского Союза (ЕС) заявила, что правительства стран должны открыть новый фронт в международной борьбе с уклонением от уплаты налогов. В частности, они могут ввести глобальный минимальный налог на миллиардеров, который мог бы приносить $250 млрд каждый год.

По данным исследовательской группы Парижской школы экономики, в случае взыскания эта сумма эквивалентна лишь 2% почти от $13 трлн, которыми владеют 2700 миллиардеров во всем мире. Об этом говорится в материале Reuters.

В настоящее время эффективный личный налог миллиардеров часто намного меньше, чем тот, который платят другие налогоплательщики со скромным достатком, так как они могут сохранять состояние в подставных компаниях, защищая их от налога на прибыль, говорится в отчете группы об уклонении от налогов за 2024 год.

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"По нашему мнению, это трудно оправдать, поскольку это рискует подорвать устойчивость налоговых систем и социальную приемлемость налогообложения", – сказал директор обсерватории Габриэль Зукман. Обсерватория подсчитала, что личный налог миллиардеров в Соединенных Штатах составляет около 0,5% и равняется нулю во Франции с высокими налогами.

Растущее неравенство в богатстве в некоторых странах вызывает призывы к богатейшим гражданам нести большее налоговое бремя, поскольку государственные финансы пытаются справиться со старением населения, огромными потребностями в финансировании для изменения климата и задолженностью от COVID-19.

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