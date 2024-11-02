"Нафтогаз" заплатит 230 млн грн за аудиторам своих отчетов: планировали потратить меньше 

Компания KPMG Аудит выиграла тендер на аудит финансовых отчетов "Нафтогаза" за 233,3 млн грн. За эти услуги планировалось заплатить меньше – 212,2 млн грн.

Видео дня

На это обратило внимание издание NV. Информация о торгах размещена в системе государственных закупок ProZorro. Ожидаемая стоимость закупки услуг по аудиту годовых финотчетностей 2024−2026 годов, а также промежуточных финотчетностей за 6 мес. 2025−2026 годов составляла 212,2 млн грн.

Эту сумму определили как среднее арифметическое значение стоимости от коммерческих предложений Ernst & Young – 205 млн грн, Deloitte – 123,355 млн грн и KPMG – 308,202 млн грн. Среди этих компаний в тендере принял участие только KPMG Аудит с меньшей, чем раньше ценой – 233,3 млн грн. Еще одним участником стал ООО Грант Торнтон Легис – 148,6 млн грн.

Лучшим оказалось предложение Грант Торнтон Легис, однако Нафтогаз его отклонил. Потому что оно не соответствовало условиям тендерной документации. Участники должны были предоставить подтверждение годового дохода не менее 50 млн грн (без НДС) от предоставления услуг по обязательному аудиту финотчетности предприятий, представляющих общественный интерес, в 2021-2023 годах. Грант Торнтон Легис не предоставила такого подтверждения. Еще одно условие – численность штатных работников, выполняющих задачи по аудиту, должна быть не менее 125. Этот участник подтвердил наличие только 112 работников соответствующей квалификации.

После этого Нафтогаз внес изменения в тендерную документацию, где прописал приемлемый процент превышения цены предложения над ожидаемой стоимостью до 10%. Таким образом, победителем тендера было признано KPMG Аудит, предложение которой вписалось в эти рамки.

KPMG – международная сеть независимых фирм, предоставляющих аудиторские, налоговые и консультационные услуги. В Украине она представлена компаниями KPMG Аудит, KPMG-Украина и KPMG Право. KPMG Аудит зарегистрирована в 2001 году, 46,02% компании владеет партнер KPMG в Украине Анна Пархоменко, 23,98% - Андрей Цымбал, управляющий партнер KPMG в Украине.

Як раніше писав OBOZ.UA, в Україні за новими правилами рахують тариф на транспортування газу. Мінімальний розмір платіжки зміниться тим, хто використовує мінімальну кількість блакитного палива.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та Viber. Не ведіться на фейки!