На вокзалах Украины появятся новые магазины, фудкорты и даже банки: "Укрзалізниця" дала старт масштабным изменениям

На украинских вокзалах снова будут сдавать в аренду помещения для бизнеса. Цель – обеспечить вокзалы большим количеством фудкортов, книжных магазинов, аптек и других мест предоставления услуг. "Укрзалізниця" (УЗ) возобновляет соответствующие аукционы после более чем годового перерыва.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении УЗ. Отмечается, что вернуть аукционы удалось, благодаря решению правительства о внесении изменений в правила управления имуществом "Укрзалізниці".

"Это поможет быстро разблокировать аренду площадей и превратить вокзалы страны в современные просторы, наполненные требуемыми пассажирами услугами. Наша цель – чтобы на вокзалах страны появились фудкорты, кафе, книжные магазины, аптеки, финансовые зоны, цветочные магазины и многое другое", – заявили в компании.

Отмечается, что первые торги пройдут уже в ближайшие недели. В их ходе планируется сдать площади на Центральном вокзале Киева для размещения:

книжного магазина (102 кв. м);

банковского миниотделения (35 кв. м).

Кроме того, в планах – аукционы по сдаче в аренду площади для размещения оборудования для операторов мобильной связи. Все торги будут проходить в системе Prozorro.Продажі.

Это не все изменения в компании за последнее время. Так, ранее "Укрзалізниця" окончательно перешла на новый сайт по продаже билетов. Таким образом, украинцы больше не смогут купить билеты на старом сайте booking-old.uz.gov.ua. Теперь билеты на поезда украинцы могут купить на новом сайте "Укрзалізниці". Он находится по ссылке.

Кроме того, из румынской Сучавы до украинских Черновцов планируют проложить евроколею. Она должна объединить города Румынии, Украины, Молдовы и Польши. Ожидается, что строительные работы начнутся в 2025 году.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время от Ужгорода к Чопу уже строят евроколею. Таким образом, Ужгород станет первым областным центром Украины, соединенным такой колеей с Европой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!