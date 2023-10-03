На украинском предприятии пытались скрыть от ВСУ вертолет: что с ним слуилось

Бывшее руководство "Мотор Сичи" пыталось скрыть от ВСУ вертолет Ми-2. Тем не менее, воздушное судно все же удалось передать украинским военным.

Об этом сообщили в Госбюро расследований (ГБР). Там отметили, что еще в июне 2023 года был инициирован арест этого вертолета – в рамках расследования уголовного производства по:

препятствованию законной деятельности ВСУ;

пособничеству государству-агрессору.

"Работники ГБР передали украинским военным вертолет Ми-2. Бывшее руководство акционерного общества "Мотор Сич" пыталось скрыть его от ВСУ", – говорится в сообщении.

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Еще один вертолет повредили – чтобы он не достался ВСУ

В то же время, напомнили в Бюро, в мае 2022 года бывшее руководство "Мотор Сичи" приказало подчиненным перегнать по крайней мере еще один вертолет сначала в одну из европейских стран, а затем на Ближний Восток. Все это делалось, утверждается, в целях недопущения передачи его ВСУ.

"В настоящее время воздушное судно возвращено в Украину и теперь будет выполнять задачи в одной из боевых частей ВСУ. Следователи ГБР решают вопрос о привлечении одного из бывших руководителей предприятия к уголовной ответственности", – рассказали в Бюро.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее суд арестовал коллекционные автомобили и "скифское золото", изъятые у должностных лиц "Мотор Сичи". Среди арестованного – имущество президента компании Вячеслава Богуслаева: четыре раритетных автомобиля, оружие, почти 100 старинных золотых украшений, часть которых датируется 450–550 гг. н. э. "и пользовалась популярностью среди населения Крыма и юга Украины".

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