На украинских АЗС поменяли цены: сколько теперь стоит бензин А-95

Бензин А-95 в Украине подешевел на 1 коп./л. Так, 2 августа АЗС продают его в среднем по 56,75 грн/л, тогда как 1 числа стоимость ресурса составляла 56,76 грн/л.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети продают ресурс по 53,2-60,99 грн/л. Дешевле всего – на АЗС Фактор, 53,2 грн/л. А также:

Marshal – 53,3 грн/л;

Авантаж 7 – 53,45 грн/л;

Маркет – 53,49 грн/л;

SUN OIL – 53,5 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR – 60,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,34 грн/л.

АЗС повысят цены

В то же время на топливном рынке ожидают роста стоимости бензина, дизеля и автогаза уже с 1 сентября. Причина – повышение акцизов. По прогнозам основателя компании, которая перевозит горюче-смазочные материалы, Дмитрия Леушкина:

на автогаз цены вырастут сразу на 5 грн/л;

бензин подорожает на 1,5 грн/л;

дизель – на 2 грн/л.

При этом он подчеркнул: подорожание не будет резким. И пройдет в несколько этапов.

"В начале сентября повысятся цены где-то на гривню за литр бензина, дизеля, и на 3 грн – газа. Рост не будет резким, потому что будет еще старый доакцизный ресурс на заправках. А из-за высокой конкуренции злоупотреблять первым повышением цен никто не будет. И окончательное повышение еще на 50 коп. на бензин, гривню – на дизель и 2 грн – на газ произойдет к середине сентября. Общее повышение составит 1,5 грн за литр бензина, 2 грн – дизеля и 5 грн – газа. Просто оно будет происходить двумя волнами", – рассказал эксперт.

В свою очередь, экономист Олег Пендзин ранее отметил: бензин в Украине подорожает на 8-9 грн/л. Причина – рост акцизов. Однако подорожание это будет растянутым во времени: про прогнозам, настолько стоимость топлива вырастет до 2028 года.

По его словам, в ближайшее время из-за роста акцизов топливо подорожает значительно меньше – на 1-1,5 грн/л. При этом Пендзин подчеркнул: это подорожание для украинцев может пройти незаметно. Ведь прежде всего стоимость ресурса в стране сейчас зависит от цен в Европе.

"Рост на 8-9 грн будет до 2028 года. Сейчас у нас увеличение идет небольшое. Акциз на тонне бензина растет с 213 евро за тонну до 242 евро. Такой рост прибавит 1-1,5 грн за литр. К 2028 году у нас будет акциз 359 евро на тонне, это фактически европейская цифра. Оно действительно прибавит 8-10 грн. Но сейчас 1-1,5 грн мы не услышим, потому что мы зависимы от стоимости закупки бензина в Европе", – сказал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, правоохранители разоблачили на Киевщине незаконную продажу фальсифицированного топлива. Так, на одной из местных нефтебаз группа лиц хранила бензин и дизель.

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