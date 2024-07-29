На нефть "повесили новый ценник": сколько стоят главные марки ресурса

На мировых рынках подорожала нефть. Причина – опасения расширения конфликта на Ближнем Востоке.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что по состоянию на 10:07 по Гринвичу:

фьючерсы на нефть марки выросли на 7 центов, или 0,09% – до 81,2 доллара за баррель;

фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 1 цент, или 0,01% – до 77,17 доллара.

"Напряженность на Ближнем Востоке ... распространилась на несколько фронтов и грозит перерасти в более широкий региональный конфликт. Вызвав опасения инвесторов относительно потенциального влияния на добычу сырой нефти в крупнейшем в мире регионе по добычи ресурса", – говорится в сообщении.

В то же время, подчеркивается, в первой половине 2024 года общий импорт мазута в Китай упал на 11%. Что вызвало беспокойство на рынке – ведь эта страна является крупнейшем в мире импортере нефти.

"Опасения по поводу эскалации напряженности на Ближнем Востоке спровоцировали новые закупки на рынке. Однако этот рост был сильно ограничен по причине опасений из-за ослабления спроса в Китае",– резюмировали аналитики.

В свою очередь, представители украинского топливного рынка ранее отмечали: существенное подорожание нефти может привести к значительному росту цен на бензин. В частности, речь шла о росте цен на 5 грн/л при подорожании нефти до 100 долларов/баррель.

"Прыжок ценника с 90 до 100 долларов, если он будет, это очень серьезно. Удорожание литра топлива на 5 грн", – рассказал директор одной из крупных украинских сетей АЗС Александр Мельничук.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине приняли законодательное решение о повышении акцизов на все виды автомобильного топлива. При этом речь идет об альтернативной версии документа, с более низкими финальными ставками акциза на автогаз.

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